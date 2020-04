DDR Museum: Neue Ausstellung mit Blick auf die „entglittene Zeit“

Es war ein guter Plan: Man lässt eine Uhr rückwärts laufen, noch fünf Tage, vier Stunden, 23 Minuten, 45, 44, 43 Sekunden. Wenn die Uhr bei Null angelangt ist, wird die neue Ausstellung „Umbruch Ost“ eröffnet. Die Uhr ist längst abgelaufen, aus bekannten Gründen gab es Mitte März keine Eröffnungsfeier.

Aber die gute Nachricht: Die Ausstellung gibt es trotzdem. Sie steht zum Beispiel vor dem Abgeordnetenhaus, 18 Plakate sind dort aufgehängt, alle behandeln die turbulenten Monate vor 30 Jahren.

Stefan Wolle, wissenschaftlicher Leiter des DDR-Museums, hatte sich das alles anders vorgestellt. Aber er ist trotzdem froh, dass die Schau jetzt in der Welt ist. Er ist der Autor der Texte der Ausstellung und hat auch die Fotos mit ausgesucht. „Das erste Mal geht es in einer meiner Ausstellungen nicht mehr um die DDR“, sagt er, „sondern um die Zeit der Transformation.“

Zeit der Transformation wurde selten angesprochen

Ihm war aufgefallen, dass über diese Zeit selten gesprochen werde, vielleicht weil sie eben noch nicht zu lange zurücklag. Die meisten Ausstellungen — so wie im Leipziger Haus der Geschichte — enden mit dem Mauerfall. „Diese sehr aufregende Zeit danach war uns irgendwie entglitten.“

In der Ausstellung nähert sich Wolle mit seinen beiden Kollegen Thomas Klemm und Ulrich Mählert diesem Thema über verschiedene Schwerpunkte: Treuhand, Hauptstadt-Umzug und die berühmten „blühenden Landschaften“ kommen genauso vor wie die persönlichen Erinnerungen vieler Ostdeutscher.

Wohin gingen die ersten Auslandreisen? Welche Musik wurde gehört? Wie gehen die Menschen mit der hohen Arbeitslosigkeit um? Aber auch: Warum kommt es im Osten zu ausländerfeindlichen Übergriffen?

Zuhörer bei einer Wahlkampf-Veranstaltung mit Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) in Cottbus in den 1990er-Jahren.

Foto: Ann-Christine JanssonBundesstiftung Aufarbeitung / Ann-Christine Jansson

So taucht auch ein Foto des Jahres 2019 in der Ausstellung auf: die Trauerfeier nach dem versuchten Anschlag auf eine Synagoge in Halle.

Das Besondere an diesem Thema sei, sagt Stefan Wolle, dass es im Prinzip bis heute fort reicht. „In gewisser Weise war das eine versiegelte Zeit“, über die man lange nicht gesprochen habe. Manche Themen bräuchten ihre Zeit. „Auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung ist offen, ob es ein erfolgreicher Prozess ist“, so Wolle. Manche verdammen die Zeit, andere sind begeistert.

Besonders beim Thema Treuhand spitzte es sich zu

Das mache es schwierig für Historiker, darüber ein abschließendes Urteil zu fällen. War es ein „Übergang“ oder doch eine „Übernahme“? „Ich sehe diesen Prozess im Grunde als eine Erfolgsstory“, sagt Wolle, „ohne blind zu sein für die Fakten, die auch schief gelaufen sind.“

Besonders beim Thema Treuhand spitzt es sich zu. „Aber auch das ist gerade jetzt eine offene Debatte, die heftig diskutiert wird.“ Im Osten laufen diese Diskussionen nach wie vor kontroverser ab als im Westen Deutschlands. Das merkt Stefan Wolle, wenn er zu Diskussionen eingeladen ist. In Westdeutschland gibt es ein freundliches Interesse.

Im Osten kommen zu diesen Runden immer wieder Menschen, die von ihren Erlebnissen erzählen, immer wieder auch sichtlich emotional. Die Meisten, von denen diese Ausstellung handelt, leben noch. Und sie wollen gehört werden. Sie berichten dann von den Westdeutschen, die sie über den Tisch gezogen haben, von Lebensleistungen, die plötzlich nichts mehr wert sind, und von ehemaligen Stasi-Mitarbeitern, die noch lange nach der Vereinigung in Machtpositionen waren. Stefan Wolle vermutet, dass auch die Reaktionen auf diese Ausstellung zum Teil kontrovers sein werden.

„Im Westen wurde ich mal gefragt, ob es im Osten überhaupt Computer gab“, sagt Wolle. „Und im Osten ist es wiederum interessant, was passiert, wenn man sagt, dass die meisten Protagonisten der neuen Rechten aus dem Westen Zugezogene sind.“ Er meint AfD-Größen wie Alexander Gauland, Bernd Höcke oder Alice Weidel.

Es war schwierig, positive Geschichten zu bebildern

Schwieriger war es fast, die positiven Geschichten dieser turbulenten Monate zu bebildern. „Fotografen halten eben oft bei negativen Großereignissen ihre Kamera drauf.“ Doch die Oderflut und die Überschwemmung Dresdens seien im Rückblick auch gesamtdeutsche Katastrophen gewesen. Das sei ein positiver Aspekt dieser schlimmen Zeit.

Die Ausstellung ist jetzt zu diesem Zeitpunkt schon in Orten wie Rostock, Kleinmachnow bis hin nach Landshut aufgebaut und zum Teil schon eröffnet. Selbst an die Goethe-Institute von Rio de Janeiro bis Jakarta wurde die Ausstellung verschickt. Aber an den meisten Orten kann sie noch nicht angeschaut werden.

In Berlin jedoch steht sie vor dem Abgeordnetenhaus in 18 Schaukästen an der Niederkirchnerstraße. Wer also nach einem Ziel für einen Bewegungsspaziergang sucht, kann sich dort die Plakate anschauen. Demnächst werden sie auch an den Fenstern des DDR-Museums angebracht, in der Passage des Dom-Aquarell beim Hackeschen Markt.

Die nächsten Ausstellungseröffnungen des DDR-Museums sind derzeit noch für kommenden Herbst geplant. Ob bis dahin alles wieder offen sein wird, ist bislang fraglich. Stefan Wolle mag die Vergleiche nicht, die jetzt gerade häufig gezogen werden, zwischen der DDR und der Zeit dieser Corona-bedingten Ausgangsbeschränkungen. „Natürlich gibt es gewisse Parallelen“, sagt Stefan Wolle, „diese Stille, die fehlende Reisefreiheit und vor allem die Ereignislosigkeit.“ Aber darüber hinaus sei eine beinahe weltweite Quarantäne doch eine gänzlich andere Ausgangslage.