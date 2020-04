Wohnungsbau in Berlin: Parteien fordern mehr überbaute Supermärkte

Trei Real Estate (Tengelmann) baut an der Fürstenberger Straße in Mitte 117 Wohnungen über einem Supermarkt.

Um den Wohnungsbau in Berlin voranzutreiben, müsse der rot-rot-grüne Senat das Potenzial, das in den Flachbauten vieler Supermarkt-Standorte stecke, „noch viel aktiver“ nutzen, sagt Stefan Förster, Sprecher für Bauen und Wohnen der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Eine Abfrage bei großen Lebensmittelketten durch die Berliner Morgenpost hatte gezeigt, dass durch Kombi-Bauten aus Supermarkt und mehrgeschossigem Wohnen darüber Hunderte Wohnungen in der Stadt entstehen.