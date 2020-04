Es ist eine Tradition, an der bislang auch kein Schneesturm rütteln konnte: Am Karfreitag starten die Berliner Bäderbetriebe (BBB) im Strandbad Wannsee in die Badesaison. „In diesem Jahr fällt das Anbaden zum ersten Mal in der Geschichte der Bäderbetriebe aus“, sagt Sprecher Matthias Oloew. Das Strandbad gelte als Schwimmbad, und die müssten wegen des Coronavirus geschlossen bleiben.

Daran ändert auch nichts, dass das Wannsee-Bad ein weitläufiges Gelände mit einem mehr als einen Kilometer langen Strand hat und die Besucher sich gut verteilen könnten – unter Berücksichtigung des Mindestabstandes. „Obwohl das Strandbad so groß ist, wird es nicht zu den Parks gezählt“, sagt Oloew.

Bäderbetriebe wollen über Ausnahmeregelung diskutieren

Allerdings habe man diese Tatsache auch im Blick und wolle die zuständige Verwaltung ansprechen, ob man in absehbarer Zeit eine Ausnahme machen könne. „Gerade bei diesem schönen Wetter wollen die Berliner natürlich auch in ihr Strandbad gehen“, sagt Oloew. Aber er verstehe auch, dass die Stadt im Moment ganz ander Themen und Probleme habe.

Trotzdem haben die Vorbereitungsarbeiten auf die neue Badesaison im Strandbad Wannsee begonnen. Die orangefarbenen Bojen stehen am Wasser bereit, um draußen auf dem See den Schwimmbereich abzugrenzen. Auch die Strandkörbe wurden aus dem Winterquartier geholt, repariert und auf ihre Plätze am Strand gestellt. Doch sie werden noch eine Weile leer bleiben. Der Sand ist gesiebt und gesäubert, die Boote sind zu Wasser gelassen.

Anbaden am Karfreitag hat Tradition

Das Anbaden am Karfreitag im Strandbad Wannsee hat nicht nur eine lange Tradition, es ist auch für viele Berliner ein fester Termin im Kalender. Egal bei welchem Wetter. „Wir sind auch schon im tiefen Schnee in die Saison gestartet“, erinnert sich Oloew. Tatsächlich sind selbst bei Temperaturen knapp über null Grad Mutige ins Wasser gegangen und mit roten Bäuchen wieder herausgekommen. Denn die Temperatur im Wasser war auch nicht viel besser: Sie lag meist weit unter zehn Grad.

Doch der Mut wurde immer belohnt: Die ersten konnten sich später mit einer Freikarte in einer Sauna der Berliner Bäderbetriebe aufwärmen. In diesem Jahr hätte sogar das Wetter mitgespielt. Sonne und etwa 20 Grad – da würden sich viele zumindest mit den Füßen ins kalte Wasser wagen, um sich danach im Strandkorb aufzuwärmen.

Es ist unklar, wann die Freibadsaison startet

Wann die Bäderbetriebe in diesem Jahr in die Freibadsaison starten, ist unklar. „Wir haben noch keine einzige Aussage dazu, wann es losgeht“, sagt Oloew. Nach der Eröffnung im Strandbad gehen die nächsten Bäder eigentlich am 1. Mai an den Start. Dazu gehören traditionell das Prinzenbad und das Freibad am Olympiastadion.

Der Einbruch bei den Besucherzahlen sei eine „Katastrophe“, sagt Oloew. Dabei habe das Jahr so gut begonnen, denn in den ersten beiden Monaten seien mehr Gäste gekommen als im vergleichbaren Zeitraum im Vorjahr. Die Bäderbetriebe würden jetzt die Zeit für Reparaturen nutzen. „Damit wir vielleicht dann, wenn wir öffnen können, mit mehr Bädern starten können“, sagt Oloew.