Berliner Jachten-Vermittler will der Corona-Krise trotzen

Berlin. Es ist fast sechs Jahren her, dass die gebürtige Österreicherin Anna Banicevic (38) sich mit ein paar Freunden eine Jacht mieten will. Die junge Frau kämpft sich durch unübersichtliche Internetseiten, telefoniert mit verschiedenen Charterfirmen, geht mehrere Male zur Bank, schickt Geld nach Kroatien – und bekommt am Ende ein ganz anderes Schiff als sie gebucht hatte. „Das war mühsam“, erinnert sich Banicevic heute. Dennoch hat das Beinahe-Fiasko etwas Gutes: Für die Digital-Expertin ist der aufwendige Buchungsprozess der Anstoß für die Gründung ihrer eigenen Firma.

Mittlerweile ist Zizoo, so heißt das Start-up, das Anna Banicevic in Berlin aufgebaut hat, der weltweit größte Vermittler von Booten und Jachten. Das Geschäft läuft ausschließlich über die Internetseite des jungen Unternehmens ab. Nutzer finden über das Portal Schiffe in zahlreichen Regionen auf der ganzen Welt. 35.000 Schiffe sind derzeit verfügbar, bis Jahresende soll das Angebot sogar auf 50.000 Motorboote und Segel-Jachten wachsen.

Zizoo will Jachten-Charterbranche bei der Digitalisierung helfen

Banicevic, die während des Erzählens der Gründungsgeschichte ihres Start-ups gerne zwischen Deutsch und Englisch wechselt, ist mit ihrem Unternehmen auch angetreten, eines der letzten analogen Felder der internationalen Tourismuswirtschaft zu digitalisieren. 2014 besucht die junge Frau erstmals eine Bootsmesse. Vielfach werden die Buchungen von den Jachten-Vermietern damals noch mit Zettel und Stift festgehalten. Banicevic sieht in der Digitalisierung des Vertriebsprozesses auch die Chance, private Ausflüge und Urlaube auf Jachten einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Zizoo hätte seine Erfolgsstory auch auf der diesjährigen Internationalen Tourismusbörse ITB in Berlin erzählen sollen. Die Veranstalter hatten dort einen eigenen Bereich für das Luxusreisen-Segment geplant. Doch wegen des Ausbruchs der weltweiten Corona-Pandemie wurde die weltgrößte Reisemesse abgesagt. Banicevic hält die Absage der ITB für ihr Unternehmen für verschmerzbar und räumt zunächst mit einem Vorurteil auf. „Das größte Missverständnis ist, dass Boots-Urlaube ausschließlich für reiche Menschen und teuer sind“, sagt sie und rechnet vor.

Durchschnittlicher Warenkorb liegt bei 3000 Euro

Nach Angaben der Gründerin sei der durchschnittliche Warenkorb zwar 3000 Euro schwer. Die Buchung umfasse aber in den meisten Fällen ein Boot, in dem sechs bis acht Menschen eine Woche lang Zeit verbrächten, so Banicevic. Das sei in vielen Fällen ähnlich teuer oder sogar günstiger als die Miete eines Ferienhauses. Zu den Kunden von Zizoo zählen nicht nur Segel-Profis sondern auch Anfänger. Deswegen lasse sich immer auch ein Skipper, also ein Steuermann, für das jeweilige Schiff dazu buchen. Dafür müssten Kunden etwa mit 1000 Euro zusätzlichen Kosten rechnen.

In den vergangenen Jahren habe sich der Umsatz stets verdoppelt, sagt Anna Banicevic. Jetzt, da das Reisen wegen der Corona-Krise nicht mehr möglich ist, seien die Buchungen zurückgegangen. Klicks und Besuche der Zizoo-Internetseite hätten aber nicht nachgelassen. „Wir sehen, dass die Menschen Urlaube für August, September oder Oktober planen“, erzählt die Gründerin.

Versetzt Corona Individualreisen einen Schub?

Angesichts der derzeitigen Kontaktbeschränkungen erkennt Banicevic sogar Chancen für ihr Unternehmen und den Urlaub auf einem Schiff an sich. Psychologisch könne die Pandemie bei vielen Menschen auch zu einem Umdenken führen. „Urlaub auf einem Boot ist privat, man ist isoliert, kann sich fernab von Menschenmassen bewegen“, sagt die Gründerin auch mit Blick auf die derzeit von den Behören ausgesprochenen Kontaktverbote. Sie glaube daran, dass Reisen an sich in diesem Jahr wieder möglich sein werden. Zizoo rechnet aber verstärkt mit inländischen Urlaubern in den jeweiligen Märkten. Vor allem Schiffe auf deutschen Gewässer würden derzeit vor allem in das Buchungssystem integriert, so Banicevic.

Den Abgesang auf den Massentourismus teilen aber nicht alle Vertreter der Tourismusbranche. Torsten Schäfer, Sprecher des Deutschen Reiseverbands DRV, der vor allem Reiseveranstalter vertritt, glaubt nach wie vor an die Pauschal- und Gruppenreise. Gerade am Beispiel der jetzigen Krise zeige sich doch die Stärke einer Pauschalreise, so Schäfer. Reisende, die einen solchen Urlaub gebucht haben, hätten rund um die Uhr einen Ansprechpartner, der sich kümmert und im Fall der Fälle auch Umbuchungen übernehme oder eine vorzeitig notwendige Rückreise organisiere, sagt der Verbandsvertreter. Bei selbstorganisierten Reisen müssten sich die Gäste hingegen selber kümmern – und für Flugumbuchungen oder Änderungen des Hotels unter Umständen auch die Kosten dafür tragen.

Ausflug mit der Belegschaft? Hoffentlich weiter als der Wannsee

Auch Zizoo kommt Kunden in der jetzigen Phase entgegen. Gleich 50 der 90 Mitarbeiter seien im Kundenservice tätig. „Wir helfen den Menschen beim Umbuchen ihrer Reservierung und geben auch Gutscheine aus“, sagt Gründerin Anna Banicevic. Darüber hinaus biete ihre Firma langfristige Stornierungsoptionen an. Rund 16 Millionen Euro hat das Unternehmen bislang von Investoren eingesammelt, um das Geschäft weiter ausbauen zu können. Ende dieses Jahres will Zizoo erstmals profitabel sein.

Banicevic hat darüber hinaus weitere Ziele. Zizoo werde demnächst das Produkt-Portfolio erweitern, sagt die Gründerin. Unter anderem will sie kleine Kreuzfahrten zum Beispiel auf Flüssen anbieten. Banicevic will aber auch, dass Kunden künftig Aktivitäten auf und im Wasser über Zizoo buchen. Das können etwa Schnorchel- oder Tauchausflüge sein, so die Gründerin.

Banicevic, die auch einen Segelschein hat, hofft darüber hinaus, auch in diesem Jahr an einer liebgewonnenen Tradition festhalten zu können. Einmal jährlich macht das gesamte Zizoo-Team einen Bootsausflug. Im vergangenen Jahr verbrachte die Belegschaft des Start-ups ein paar Tage in Italien auf einigen Katamaranen. Wohin es 2020 geht, ist noch unklar. Weiter als der Wannsee sollte es aber schon sein, so Banicevic.