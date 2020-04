Wildtierpark-Leiterin: „Ich mache mir große Sorgen“

Groß Schönebeck. Imke Heyter ist Leiterin des Wildparks Schorfheide. Der 105 Hektar große Park beherbergt 250 einheimische Tierarten. Es kommen im Schnitt 100.000 Besucher pro Jahr. Doch durch die Corona-Krise ist das Besuchs-Geschäft eingebrochen.

Frau Heyter, vor welche Probleme stellt sie die Corona-Krise?

Imke Heyter Wir haben als privates Unternehmen durch die Ausgangssperre schlicht und ergreifend keine Einnahmen mehr. Unsere finanzielle Winterreserve reicht meist nur bis Ostern, ab dann muss das Geld durch Eintritt wieder reinkommen. Der fällt jetzt im schlimmsten Fall für die drei umsatzstärksten Monate März, April, Mai weg. Unsere monatlich laufenden Kosten von 50.000 Euro an Futter und Technik sind aber natürlich noch da. Die Tiere müssen anständig verpflegt werden. Ich mache mir deswegen große Sorgen um den Park, gerade weil keiner weiß, wie lange die Schließung andauern wird.

Welche Maßnahmen mussten Sie ergreifen?

Leider mussten wir 15 von 20 Mitarbeitern in Kurzarbeit schicken. Außerdem sparen wir an Investitionen, wo es nur geht und vertretbar ist. Seit zwei Wochen läuft ein großer Spendenaufruf über unsere Homepage. Um staatliche Soforthilfe in Form von Fonds haben wir uns auch beworben, Hilfskredite möchten wir aber vermeiden. Als Wildpark sind wir froh, wenn sich die Anlage unterm Strich rechnet. Da können wir es uns nicht leisten, einen Kredit über Jahre abzubezahlen oder im schlimmsten Fall an der Kreditlast zugrunde zu gehen.

Wie geht es den Tieren?

Die Tiere sind tatsächlich schon etwas scheuer geworden. Die werden sich auch erst wieder an Besucher gewöhnen müssen. Aufgrund unserer weitläufigen Parkanlage kommt bei unseren Wildtieren aber nicht direkt Langeweile auf, wenn sie mal über längere Zeit keine Menschen beobachten können.

Was gibt Ihnen Hoffnung?

Was sehr schön ist in dieser Zeit, ist die große Spendenbereitschaft für unseren Park. Das hilft uns, zumindest bis zum Ende der Sperre am 20. April finanziell über die Runden zu kommen. Sehr motivierend sind auch die vielen unterstützenden Anrufe nach dem Motto: Sobald ihr wieder offen habt, stehen wir sofort vor eurer Tür.