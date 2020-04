Marktstand mit Keksformen und Seife muss zu bleiben

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand.

Berlin. Ausstechformen für Kekse, Spielzeug und Olivenölseife - das Sortiment eines Berliner Händlers darf wegen der Beschränkungen in der Corona-Krise derzeit nicht auf einem Wochenmarkt verkauft werden. Das Verwaltungsgericht der Hauptstadt wies damit einen entsprechenden Eilantrag zurück, wie am Montag mitgeteilt wurde. Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg hatte ein Verkaufsverbot angeordnet, was nun bestätigt wurde (Beschluss der 14. Kammer vom 3. April 2020 - VG 14 L 35.20).

Das Angebot des Händlers gehöre nicht zu den Ausnahmen wie etwa Lebensmittel, die nach der Berliner Verordnung zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus verkauft werden dürfen, so das Gericht. Danach dürften im Einzelhandel Lebensmittel und Getränke verkauft werden - und auf Wochenmärkten nur Waren wie derzeit im Einzelhandel.

Die Keksformen gehörten auch nicht zum gestatteten Handwerkerbedarf, das Sortiment des Händlers richte sich offensichtlich nicht an das Bäckerhandwerk, sondern an die allgemeine Bevölkerung, entschied das Gericht. Gegen den Beschluss kann der Händler Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg einlegen.

Bereits in der Vorwoche hatte das Verwaltungsgericht den Antrag eines Rechtsanwalts zurückgewiesen, der sich durch die Kontakt-Einschränkungen in seiner Berufsfreiheit eingeschränkt sah.