Museumsbund: Digitale Angebote werden wegen Corona stärker

Berlin. Museen sollten sich aus Sicht des Deutschen Museumsbundes auch jenseits der Corona-Krise weiter digitale Möglichkeiten erschließen. "Museen sind in der Folge der Corona-Krise noch viel stärker als zuvor damit konfrontiert, im Positiven zu sagen: Was sind unsere digitalen Angebote?", sagte die Vizepräsidentin des Deutschen Museumsbundes, Christina Haak, der dpa in Berlin. "In der jetzigen Zeit wird uns extrem vorgeführt, dass Kommunikation und Interaktion von Menschen zwangsweise noch mehr in den digitalen Raum verlagert wird. Die Online-Präsenz der Museen wird dadurch gestärkt werden."

Haak, als Vize-Generaldirektorin der Staatlichen Museen zu Berlin auch für das bundesweite Projekt Museum 4.0 zuständig, sieht digitale Angebote nicht als Ersatz für einen Besuch im Museum. Das Erlebnis mit dem originalen Objekt lasse sich nicht ersetzen. "Der Besuch in einem Raum wird durch mehr bestimmt als durch den visuellen Eindruck", sagte Haak. Ein Raum wirke immer auch physisch auf Menschen.

In der aktuellen Lage seien digitale Angebote sehr abhängig von den jeweiligen Voraussetzungen in den Museen. Um etwas digital anbieten zu können, müssten aus physisches Objekten Nullen und Einsen gemacht werden, "damit die Museen es überhaupt verwerten können", sagte Haak. Das sei bei vielen kleineren Häusern als Voraussetzung nicht gegeben. Für mehr digitale Angebote bräuchten Museen das notwendige Geld und die Kompetenz.

Während der Schließung wegen der Corona-Krise versuchen viele Museen, jenseits schon vorhandener digitaler Darstellungen das Angebot virtuell auszuweiten. So überträgt etwa die Berlinische Galerien als Museum für moderne und zeitgenössische Kunst seine regelmäßigen Kuratorenführungen als Lifestream ins Internet. Der Gropius Bau hat Teile der neuen Ausstellung des taiwanesischen Künstlers Lee Mingwei ins Netz übertragen. Mit ähnliche Angebote versuchen Museen und Galerien bundesweit, die aktuelle Lage zu überbrücken.