Dregger: Senat hat Berlin mit Vorwürfen an USA geschadet

Berlin. CDU-Fraktionschef Burkard Dregger wirft dem Senat vor, Berlin mit Äußerungen über die USA erheblich geschadet zu haben. Dregger verlangte am Montag, der Senat müsse sich entschuldigen, auch bei der US-Regierung. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte am Freitag mitgeteilt, für die Berliner Polizei bestimmte Schutzmasken seien auf Betreiben der USA "konfisziert" worden und von einem "Akt moderner Piraterie" gesprochen. Im ZDF-"Morgenmagazin" wiederholte er am Montag den Vorwurf der Konfiszierung nicht, sagte aber, die Masken seien in den USA gelandet, und das sei nicht in Ordnung. Ein Sprecher der US-Botschaft in Berlin hat die Vorwürfe zurückgewiesen, die USA hätten die Schutzmasken umgeleitet. Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte US-Präsident Donald Trump zuvor kritisiert.

"Die Einschätzung der amerikanischen Botschaft ist eine schallende Ohrfeige für Herrn Geisel und Herrn Müller", sagte Dregger. Der Oppositionsführer kritisierte, das Verhalten des Senats sei eine Täuschung der Öffentlichkeit. "Das wird Berlin bei der Beschaffung von Schutzausrüstung auf den internationalen Märkten nicht helfen."