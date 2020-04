Höhepunkt der Pandemie laut Senatorin noch nicht erreicht

Berlin. Trotz der langsamer ansteigenden Corona-Fallzahlen in Berlin warnt die Gesundheitssenatorin davor, nachzulassen. Die Entwicklung sei noch kein Grund zur Entwarnung, sagte die SPD-Politikerin Dilek Kalayci am Montag im Gesundheitsausschuss. Der Höhepunkt der Pandemie sei in der Hauptstadt noch nicht erreicht. Trotz des schönen Wetters am Wochenende hätten sich die meisten Berliner an die Regeln gehalten. Kalayci sagte, nach ihrem Eindruck sähen die Bürger ein, dass es eine Schutzmaßnahme sei. Die Vernunft bringe die Menschen dazu, die Abstandsregeln einzuhalten - um sich selbst und andere nicht zu gefährden.

( dpa )