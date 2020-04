"Gut genug": Lustenberger ohne Sorgen um Ex-Club Hertha

Berlin. Der langjährige Hertha-Profi Fabian Lustenberger macht sich trotz der schwierigen sportlichen Situation keine Sorgen um seinen Ex-Club aus der Fußball-Bundesliga. "Zum einen, weil Hertha gut genug ist. Außerdem glaube ich nicht, dass die anderen Mannschaften so viele Punkte holen, dass es noch gefährlich werden könnte", sagte der 31 Jahre alte Schweizer dem "Tagesspiegel" (Montag). "Ich gehe fest davon aus, dass Hertha es packen und in der Liga bleiben wird - wenn die Liga denn zu Ende gespielt wird."

Hertha BSC liegt in der Saison, die derzeit wegen der Coronavirus-Krise bis mindestens zum 30. April unterbrochen ist, auf Platz 13 und hat sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Lustenberger hatte den Hauptstadtclub nach zwölf Jahren im vergangenen Sommer verlassen und war in seine Heimat zu den BSC Young Boys aus Bern zurückgekehrt.

In der Schweiz kann aktuell noch mindestens bis zum 19. April nicht trainiert werden. "Bis dahin bleiben wir zu Hause. Ich hoffe, dass die Situation dann so ist, dass wir wenigstens wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und mit dem Ball arbeiten können", sagte Lustenberger. "Aber danach sieht es leider noch nicht aus. So schön es ist mit der Familie: Irgendwann will man auch wieder seinem Beruf nachgehen. Aber das geht ja wahrscheinlich allen so."