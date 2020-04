Berlin. Den Aufbau gesicherter Fahrradabstellplätze in Berlin hat die zuständige Senatsverkehrsverwaltung offenbar nicht sonderlich im Fokus. Zumindest liegen dem Haus von Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) nur begrenzt Informationen darüber vor, ob und wo entsprechende Anlagen in den vergangenen Jahren errichtet wurden, wie aus der Antwort der Verkehrsverwaltung auf eine Anfrage des Abgeordneten Danny Freymark (CDU) hervorgeht.

Dieser hatte Günthers Haus gebeten zu benennen, wo seit 2013 Fahrradstationen gebaut wurden. In der Antwort verweist die Verkehrsverwaltung darauf, dass für den Bau solcher Anlagen nicht die Landesverwaltung, sondern die Bezirke zuständig seien.

Ob und in welchem Maße die Radinfrastruktur auf Bezirksebene ausgebaut worden ist, kann die Verkehrsverwaltung nicht mitteilen: „In welcher Anzahl die Bezirke seit 2013 Fahrradstationen errichteten, ist der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz nicht bekannt. Des Weiteren liegen der Senatsverwaltung keine Informationen vor, an welchen Bahnhöfen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) Fahrradstationen errichtet wurden und wer diese betreibt.“

Bis 2023 sollen eigentlich etliche Anlagen entstehen

Fahrradstationen sind laut Berliner Mobilitätsgesetz geschlossene Räume, in denen Räder gesichert geparkt werden können. Zudem gibt es dort Serviceleistungen, Fahrräder sollen dort etwa gemietet werden können. Daneben gibt es überdachte Fahrradparkhäuser, in denen Nutzer ihre Gefährte sicher abstellen können. Bis 2023 sollen laut Mobilitätsgesetz an wichtigen Regionalbahnhöfen und anderen bedeutenden ÖPNV-Haltepunkten solche Anlagen entstehen.

Während von beiden Modellen bislang keines in Berlin errichtet wurde, gebe es zumindest drei diebstahlsichere Fahrradboxen, in denen Radfahrer ihre Räder einschließen können, so die Verkehrsverwaltung. So seien 2016 am Hauptbahnhof, am Bahnhof Lichtenberg und am S-Bahnhof Frankfurter Allee solche Boxen aufgebaut worden. Jedoch heißt es zu den Fahrradboxen an der Frankfurter Allee und am Bahnhof Lichtenberg, der Senatsverwaltung lägen „keine Informationen vor, ob diese noch betrieben werden und wenn ja, wer die Betreiber sind“.

Auch ob private Investoren seit 2013 Sammelschließanlagen errichtet haben, kann nicht benannt werden. Die Verkehrsverwaltung verweist zudem darauf, dass sie den Bezirken für den Bau neuer Sammelschließanlagen seit 2013 keine finanziellen Mittel zur Verfügung stellt. Ob die Bezirke in der Zwischenzeit aus eigenen Mitteln Sammelschließanlagen errichtet hätten, sei ebenfalls nicht bekannt.

Parkhaus und Boxen in Steglitz-Zehlendorf geplant

Immerhin: In Charlottenburg sollen in diesem Jahr zehn Fahrradboxen mit Platz für je sechs Fahrräder im Kiez am Klausenerplatz entstehen. Der Bezirk Steglitz-Zehlendorf plant aktuell entlang des Pedelec-Korridors an den S-Bahnstationen Zehlendorf, Mexikoplatz und Wannsee sowie am U-Bahnhof Krumme Lanke verschließbare Abstellanlagen für Räder. Prunkstück ist ein vollautomatisches Fahrradparkhaus mit 120 Plätzen am S-Bahnhof Zehlendorf.

Am U-Bahnhof Krumme Lanke sollen Boxen mit 16 Stellplätzen sowie eine Sammelschließanlage für 48 Räder gebaut werden. An den S-Bahnhöfen Mexikoplatz und Wannsee sollen 24 beziehungsweise 36 Stellplätze in Boxen entstehen. Zudem plant der Senat durch die landeseigene Gesellschaft Infravelo den Bau eines Fahrradparkhauses am Bahnhof Ostkreuz mit mindestens eintausend Plätzen. Bis es soweit ist, wird es jedoch noch mehrere Jahre dauern.

Dem Abgeordneten Danny Freymark reicht das nicht. „Das Ergebnis ist ernüchternd.“ Weder seien dem Land Berlin Initiativen bekannt, noch habe es selbst eigene Anstrengungen unternommen, um mehr Fahrradstationen in Berlin zu schaffen.

Vertreter von CDU und Linke üben Kritik

Insbesondere in den Außenbezirken sei es wichtig, entsprechende Angebote zu schaffen, um die Menschen für den Radverkehr zu gewinnen, so der CDU-Abgeordnete. Einen entsprechenden Beschluss hätten SPD und CDU bereits 2013 gefasst. Es sei daher bedauerlich, dass der Senat trotz Parlamentsbeschluss „keine Ideen und kein Engagement an den Tag legt, um mehr Fahrradstationen in Berlin zu schaffen“.

Stellte die Anfrage: Der CDU- Abgeordnete Danny Freymark.

Foto: Britta Pedersen / dpa

Ähnlich unzufrieden ist Kristian Ronneburg, verkehrspolitischer Sprecher der Linken-Fraktion. „Dass der Senat keine Erkenntnisse zu errichteten Fahrradstationen haben soll, verwundert, denn die Errichtung von Fahrradstationen ist wiederum Teil des Mobilitätsgesetzes.“ Die Verwaltung sollte sich daher auch einen Überblick über den Status Quo verschaffen, so Ronneburg.

Bis spätestens im Jahr 2023 sollten zudem die ersten Fahrradparkhäuser und Fahrradstationen gemäß dem Mobilitätsgesetz entstehen, erläutert er. Sein Schluss: „Planungen und Untersuchungen gibt es viele, die Umsetzung muss aber jetzt beginnen.“