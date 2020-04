Händler bitten um frühzeitige Oster-Einkäufe

Berlin. Auch wenn es in diesem Jahr ein ungewöhnliches Fest wird: Ostern steht bevor – und für den Handel damit eine traditionell umsatzstarke Woche. Vor allem an Gründonnerstag und Ostersonnabend strömen gewöhnlich viele Kunden in die Geschäfte. Für viele Betriebe bringe das Ostergeschäft den zweitstärksten Umsatz im Jahr, bestätigt der Chef vom Handelsverband Berlin-Brandenburg (HBB), Nils Busch-Petersen. „Für die Lebensmittler ist es fast mit Weihnachten zu vergleichen.“ Bedauerlicherweise falle, bedingt durch die Corona-Krise, für die nicht-systemrelevanten Läden dieser Impuls in diesem Jahr aus, sagt Busch-Petersen, und vermutet deshalb: „Noch mehr Menschen werden sich in dem Bereich tummeln, in dem sie einkaufen dürfen.“

Aus diesem Grund appelliert Busch-Petersen, aber auch Supermarktketten wie Aldi Nord und Rewe an die Menschen, ihre Oster-Einkäufe in diesem Jahr möglichst früh zu beginnen. „Wir wollen alles vermeiden, was die Situation verschärft“, sagt der HBB-Chef. „Deshalb raten wir wirklich in beiderseitigem Interesse, die Einkäufe über die ganze Woche verteilt vorzunehmen.“ Andernfalls werde es längere Schlangen und damit einen unnötig längeren Aufenthalt geben. Es gehe in diesem Jahr nicht um das große Shopping-Erlebnis, sondern um die Befriedigung der Bedürfnisse, sagt er.

Engpässe bei Waren für Ostergerichte sollen ausbleiben

Mit Engpässen bei Waren müssten die Kunden dagegen nicht rechnen. „Die Lage entspannt sich“, sagt Busch-Petersen. „Selbst bei den Hamsterartikeln sieht es wieder ganz gut aus.“ Auch bei Produkten für klassische Ostergerichte, ob Lamm, Eier, Fisch oder Backzutaten, soll es keine Probleme geben. Entscheidend für die gefüllten Regale sind die Lieferungen aus den Logistikzentren in Brandenburg. Mehr als 1000 der dortigen Mitarbeiter sind eigentlich Berufspendler aus Polen, sagt Busch-Petersen. Pendeln ist allerdings momentan nicht möglich, Brandenburg reagierte deshalb mit einem täglichen Zuschuss für die Arbeiter, die im Land blieben. Die Aktion hat bislang durchaus Erfolg. „76 Prozent der wichtigen polnischen Mitarbeiter in den Logistikzentren sind hier geblieben“, sagt Busch-Petersen, der sich erleichtert zeigt, dass der Einsatz Wirkung hatte. „Wenn wir die nicht gehalten hätten, dann hätten wir in dieser Woche wirkliche Engpässe gehabt.“

Stammkunden von Krohns Köstlichkeiten bestellen Lebensmittel vor

Auf einen Ansturm in den Tagen rund um Ostern stellen sich auch Birgit und Michael Krohn in ihrem Obst- und Gemüse-Geschäft „Krohns Köstlichkeiten“ in Halensee ein. Vor allem Stammkunden bestellen ihre Lebensmittel dort inzwischen vor – an Gründonnerstag und Ostersonnabend plant Michael Krohn deshalb bereits um 5 Uhr zu öffnen, damit die ersten Kunden schon früh ihre Waren abholen können. „Wir versuchen alles, um den Menschen entgegenzukommen“, sagt er.

Am Eingang zu ihrem Laden haben die beiden einen Tisch aufgestellt, darüber Folie in einem Rahmen befestigt.

Sie könnten nicht genug Abstand im Geschäft gewährleisten, so Birgit Krohn, deshalb suchen Mitarbeiter die Ware zusammen und reichen sie den Kunden durch einen Spalt zwischen Tisch und Folie. „Essen ist momentan wichtig für die Menschen“, sagt sie, hänge mit der Lebensqualität zusammen. Engpässe gebe es bisher nur wenige bei exotischen Früchten, die etwa aus Südamerika geliefert werden. „Alles, was aus Europa kommt, gibt es“, sagt Michael Krohn.

Viele Geschäfte reagieren mit verkürzten Öffnungszeiten

Während „Krohns Köstlichkeiten“ mit erweiterten Öffnungszeiten reagiert, müssen andere Geschäfte diese reduzieren. Das lässt sich in der Nachbarschaft entlang der Westfälischen Straße gut beobachten. Ob Bäcker, Fleischer, Wäscherei oder Goldschmiede – sie alle verweisen auf verkürzte Öffnungszeiten. Eine Mitarbeiterin der „Fleischerei Bünger“ erklärt, man reagiere damit auf den Personalmangel, weil einige Mütter oder Väter zu Hause auf ihre Kinder aufpassen müssen. Auch beim Feinkostgeschäft „Lindner“ berichtet eine Mitarbeiterin, sei die Ladenöffnung am Morgen aus demselben Grund zunächst nach hinten verschoben worden, konnte inzwischen aber wieder vorverlegt werden.

HBB-Chef Busch-Petersen bestätigt, dass in Berlin einige Geschäfte mit Blick auf ihre Mitarbeiter ihre Öffnungszeiten angepasst hätten. „Ware ist da, es ist eine Frage der Personaldecke und der Last, die die Mitarbeiter tragen“, sagt er. Denn im Moment seien alle Tage so, wie kurz vor Weihnachten.

Die Aufmerksamkeit des Handelsverbands ist zurzeit vor allem auf die Geschäfte gerichtet, für die das Ostergeschäft zu großen Teilen ausfällt. Wie Textilbetriebe und Schuhläden, die Ware für die Saison haben, aber kaum verkaufen können. „Für die ist das eine Katastrophe“, sagt Busch-Petersen. „Unser Hauptthema ist jetzt, was können wir noch für die Innenstädte tun, damit sie ihr Gesicht behalten.“ Selbst eine staatliche Soforthilfe reiche nicht, um das Überleben der Betriebe zu sichern. „Hier müssen wir sehen, wie wir nachlegen.“