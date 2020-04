Neue Unterstützung für Unternehmen im Gespräch

Auch Betriebe bis 50 Mitarbeiter haben in der Corona-Krise nun Chancen auf Zuschüsse. Die Förderung könnte am Dienstag beschlossen werden.

Berliner Unternehmen mit zehn bis 50 Beschäftigten können in der Corona-Krise auf mehr staatliche Unterstützung hoffen. „Wir sehen die Not der Unternehmen“, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) auf Anfrage. „Wir werden hier in Absprache mit dem Bund agieren und Vorsorge im Haushalt treffen.“ Nach Informationen der Berliner Morgenpost soll zu diesem Thema schon in der Senatssitzung am Dienstag gesprochen werden. Mittelgroße Unternehmen waren bei bisherigen Hilfsprogrammen in der Corona-Krise nach Ansicht von Wirtschaftsvertretern untergegangen. Während etwa Kleinunternehmen Zuschüsse bekommen, gab es für Mittelständler bislang nur zinslose Kredite über das KfW-Sonderprogramm. Da die KfW derzeit nur 90 Prozent des Ausfallrisikos übernimmt, hatten viele Banken dennoch keine Kredite vergeben.