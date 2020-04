Perleberg. Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall bei Perleberg (Prignitz) tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam der 22-Jährige am Sonntag auf einer Landstraße nahe der Ortschaft Reetz aus noch unbekannter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Rettungskräfte brachten den Mann in ein umliegendes Krankenhaus, wo er wenig später starb. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an.

( dpa )