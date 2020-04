Weiterhin kein Nachtflugverbot am Flughafen Tegel

Tower (l) und das Hauptgebäude am Flughafen Tegel stehen dunkel in der Dämmerung.

Berlin. Die Aufhebung des Nachtflugverbots für ankommende internationale Flüge am Flughafen Tegel gilt weiter. Sie wird bis zum 14. April 2020, 23:59 Uhr verlängert, wie die Senatsverwaltung für Verkehr am Sonntag mitteilte. Auf diese Weise soll Urlaubern, die aus dem Ausland zurückkehren, eine Heimreise ohne Umwege ermöglicht werden. Weil die Rückholaktion der Bundesregierung für Urlauber aus dem Ausland noch andauert, könnten so weiter Flüge nachts in Tegel landen, wenn dies erforderlich sei.

Damit ließen sich weitere Zwischenstopps vermeiden und damit Ansteckungsgefahren auf der Rückreise verringern. "Andernfalls müssten die Fluglinien auf andere Flughäfen ausweichen, von dort müssten die Passagiere mit Bussen nach Berlin fahren", so die Senatsverwaltung.