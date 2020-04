Gesundheit Gesundheitssenatorin ist gegen Schutzmaskenpflicht in Berlin

Berlin. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci hält nichts von der Einführung einer Maskenpflicht zum Schutz vor dem Coronavirus. Sie empfiehlt aber, freiwillig Schutzmasken zu tragen, um andere Menschen nicht in Gefahr zu bringen. "Eine Maskenpflicht kann man nur einführen, wenn man auch ausreichend Masken hat. Der Markt für Atemschutzmasken ist leer gefegt, es handelt sich hier um Mangelware", sagte die Senatorin der "Berliner Morgenpost" (Sonntagsausgabe). "Wir brauchen die medizinischen Masken - also Mund-Nasenschutz-Masken - dringend für die Ärzte, Pflegekräfte in den Krankenhäusern und Arztpraxen - und für die Pflegeheime." Kalayci befürwortet das freiwillige Tragen von Masken: "Ich sage gern: Lieber ein bisschen mehr Schutz als zu wenig."

Das Robert Koch-Institut habe seine Einschätzung in diesem Punkt zuletzt geändert - zugunsten der Schutzmasken. "Ich würde mich dieser Empfehlung anschließen, um vor allem andere zu schützen, falls man selbst Viren hat", sagte Kalayci. "Es ist ja nicht erwiesen, dass Masken einhundertprozentig vor einer Ansteckung schützen."

Am Samstag sind nach Senatsangaben zwei Millionen Atemschutzmasken aus China in Berlin angekommen. Sie sollen ab Montag unter anderem an Kliniken und Pflegeheime verteilt werden.