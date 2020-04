Berlin. Die Tage sind lang geworden für Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD), denn sie muss dafür sorgen, dass die Krankenhäuser auf die zunehmende Zahl der Corona-Patienten vorbereitet sind, dass das Berliner Gesundheitswesen in der Corona-Krise nicht kollabiert. Kalayci war an Anfang an für strenge Regeln, geriet darüber aber immer wieder mit Grünen und Linken in Streit. Ein Gespräch über die Lage in Berlin.

Senatorin Kalayci ruft die Berliner in einem Video auf: "Bleibt zu Hause"

Frau Kalayci, als Gesundheitssenatorin stehen Sie im Fokus der Corona-Krise. Sind es sehr stressige Zeiten? Wie geht es Ihnen?

Dilek Kalayci: Mir geht es gut, aber ich mache mir große Sorgen wegen der Ausbreitung des gefährlichen Corona-Virus. Vor allem mache ich mir Sorgen um die älteren Berlinerinnen und Berliner und um die Menschen mit Vorerkrankungen, weil diese besonders gefährdet sind.

Wie lang sind denn Ihre Arbeitstage geworden?

Wir arbeiten rund um die Uhr – sieben Tage, 24 Stunden. Mit meinen Staatssekretären, meinem Krisenstab, mit all den Mitarbeitern, die jetzt mithelfen. Ich habe sehr, sehr engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Sind Ihre Mitarbeiter im Homeoffice?

Wir haben den sogenannten Notbetrieb. Das heißt, wir haben Schlüsselfunktionen definiert, andere sind ins Homeoffice gegangen. Der Krisenstab ist immer im Einsatz.

Noch eine private Frage, bevor wir über die Lage in Berlin sprechen: Gibt es noch Treffen in der Familie? Wie halten Sie Kontakt?

Es gibt keine Treffen mehr mit Familienangehörigen. Unser Austausch hat sich stark digitalisiert. Wir kommunizieren über Videotelefonie. So handhabe ich das auch mit meiner Mutter, sodass wir uns sehen und hören.

In Berlin steigen die Infektionszahlen weiter an, leider auch die Zahl der Toten. Wie bewerten Sie die Lage in Berlin? Gibt es genug Intensivbetten mit Beatmungsgeräten in den Berliner Krankenhäusern?

Wir haben insgesamt in Deutschland – beispielsweise im Vergleich zu Italien – mehr Intensivbetten. Wir haben vereinbart, dass wir die Zahl der Intensivbetten in den kommenden Wochen verdoppeln. Die Berliner Krankenhäuser und meine Verwaltung arbeiten seit Monaten daran, die Situation in Berlin zu verbessern. Das ist qualitativ und quantitativ geschehen. An der Charité haben wir ein „Save Berlin“ gebildet, die Krankenhäuser haben in Stufen eingeteilt, sodass je nach Schweregrad eine adäquate Versorgung möglich ist. Wir haben Notfallkrankenhäuser definiert, die bereit stehen. Und wir werden bis Ende April die Zahl der Intensivbetten nahezu verdoppeln – von 1045 auf rund 2200 Betten. Die Krankenhäuser haben auch sehr rasch Beatmungsgeräte bestellt, das Land Berlin übernimmt die Finanzierung, sodass wir schon bald 1800 Intensivbetten mit Beatmungsgeräten haben werden.

Wie sieht es beim Personal aus?

Das Engagement des Personals ist sehr hoch. Viele möchten in dieser schwierigen Zeit mithelfen, die Krankenhäuser unterstützen sich auch gegenseitig. Der Schutz des Krankenhauspersonals ist uns auch sehr, sehr wichtig. Es gehört zu den besonders Gefährdeten.

Befinden wir uns in der Phase „Ruhe vor dem Sturm“?

Ruhe von Sturm, das trifft es schon gut. Wir haben uns aber vorbereitet und die vergangenen Wochen genutzt: Wir, also das Land Berlin hat vorgeschrieben, dass Intensiv- und andere Krankenhausbetten frei gemacht werden müssen – und die Krankenhäuser haben mitgemacht. Deshalb haben wir jetzt 50 Prozent freie Intensivbetten, in den Wochen davor waren es nur rund 20 Prozent. Wir sind vorbereitet, damit wir nicht überrollt werden.

Auf dem Messegelände entsteht ein Notfallkrankenhaus mit rund 500 Betten. Ist das der richtige Standort mitten in der Stadt? Wären Sie nicht besser an den Stadtrand gegangen?

Wir sind dabei ein Reservekrankenhaus zu bauen, für den Fall, dass alle anderen Kliniken mit Corona-Patienten voll werden. Das Reservekrankenhaus soll bis zu tausend Betten haben. Ein Krankenhaus am Stadtrand wäre nicht ideal, denn wir brauchen ja die Arbeitsteilung mit und vor allem die Nähe zu den anderen Krankenhäusern. Der Standort auf dem Messegelände ist genau richtig.

In den vergangenen Tagen hat der Senat für Irritationen gesorgt, weil es immer wieder Streit gab. Um die Verlängerung der Kontaktsperre, um den Bußgeldkatalog. Was ist da los bei Ihnen?

Pandemie ist schon ein Ausnahmezustand. Es ist deshalb normal, dass es Vorschläge gibt und dann darüber diskutiert wird. An der Bewältigung der Pandemie arbeiten alle Verwaltungen mit, inzwischen haben wir eine gute Arbeitsteilung. Ich sehe Rückendeckung für meine Vorschläge – im Senat, auch im Abgeordnetenhaus. Und das Wichtigste: Ich sehe Rückendeckung in der Bevölkerung, die sich auch ganz diszipliniert an die Maßnahmen wie die Kontaktsperre hält. Das finde ich auch sehr beeindruckend.

Haben alle im Senat den Ernst der Lage erkannt?

Allgemein muss man festhalten, dass das Corona-Virus unterschätzt wurde. Dadurch, dass ich einen Krisenstab habe, von Experten beraten werde mit direktem Draht ins Robert-Koch-Institut (RKI), haben wir in der Gesundheitsverwaltung das Virus von Anfang an sehr, sehr ernst genommen. Nun haben wir doch alle gemeinsam die richtigen Entscheidungen getroffen. Und das bundesweit.

Eine Frage zum Bußgeldkatalog: Die Ausweispflicht ist wieder gestrichen worden. Richtige Entscheidung?

Diese Ausweispflicht sollte es nur in Berlin und Sachsen-Anhalt geben, deshalb hat der Senat abgewogen und die Ausweispflicht wieder gestrichen. Wichtig ist, dass es überhaupt einen Bußgeldkatalog gibt.

Sind Sie für eine Maskenpflicht in Berlin?

Eine Maskenpflicht kann man nur einführen, wenn man auch ausreichend Masken hat. Der Markt für Atemschutzmasken ist fast leer gefegt, es handelt sich hier um eine Mangelware. Wir brauchen die medizinischen Masken – also Mund-Nasenschutz-Masken – dringend für die Ärzte, Pflegekräfte in den Krankenhäusern und Arztpraxen – und für die Pflegeheime. Die Versorgung mit Masken hat hier höchsten Vorrang.

Das RKI empfiehlt seit vergangenem Freitag allen Menschen, Masken zu tragen.

Das RKI hat seine Meinung in diesem Punkt geändert. Ich würde mich dieser Empfehlung anschließen, um vor allem andere zu schützen, falls man selbst Viren hat. Es ist ja nicht erwiesen, dass Masken einhundertprozentig vor einer Ansteckung schützen. Aber ich sage gern: Lieber ein bisschen mehr Schutz als zu wenig.

Wie bewerten Sie die Versorgung der Ärzte und des Pflegepersonals in Krankenhäusern, aber auch der niedergelassenen Ärzte mit Masken und Schutzkleidung? Gut? Ausreichend?

Die Ärzte und Pflegekräfte haben derzeit gerade das Nötigste. Alle Bereiche im Krankenhaus, aber auch Pflegeheime, niedergelassene Ärzte oder Dialysezentren sind ausgestattet – für wenige Wochen. Wir beschaffen gerade neue Masken und erwarten eine neue Lieferung aus China. Das Problem ist, dass wir diese nicht nach Berlin transportiert bekommen.

Und dann?

Wir haben Amtshilfe bei der Bundeswehr gestellt. Meine ganz dringende Bitte an die Bundesverteidigungsministerin ist, unserer Bitte nachzukommen. Die Bundeswehr müsste den Transport übernehmen – und die Schutzkleidung nach Berlin ausfliegen.

Noch sind Besuche in den Berliner Pflegeheimen erlaubt. Ist das nicht fahrlässig?

Wir haben die Besuchszeiten stark beschränkt: eine Person, ein Besuch, eine Stunde. Außerdem gibt es strikte Hygienevorschriften. Wer beispielsweise Atemwegserkrankungen hat, darf das Pflegeheim nicht betreten. Auch die Abstandsregelungen müssen beim Besuch beachtet werden. Wenn in einem Pflegeheim eine Corona-Infektion auftritt, dann wird der Zugang verboten. Alle werden getestet. Infizierte Bewohnerinnen und Bewohner werden isoliert.

Wie viele Infektionen gibt es in den Pflegeheimen?

In Berlin haben wir rund 30.000 Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeheimen. Stand Samstagmittag sind 73 Bewohner mit dem Corona-Virus infiziert, bei den Pflegekräften sind es 25. Wir haben vier Todesfälle bei den Bewohnern zu beklagen.

Müssen ältere Berliner, auch solche mit Vorerkrankungen, sich darauf einstellen, dass sie das ganze Jahr zu Hause bleiben, faktisch in Quarantäne bleiben müssen?

Zeithorizonte kann man jetzt gar nicht benennen. Die Maßnahmen wie die Beschränkungen gelten zunächst bis zum 19. April. Dann sehen wir weiter – und entscheiden gemeinsam mit der Bundesregierung und allen Bundesländern. Für die ältere Menschen gilt natürlich besonders: Bleiben Sie zu Hause, lassen Sie sich helfen. Es gibt viel organisierte Hilfe in der Nachbarschaft. Ich würde mir wünschen, dass auch die Hausärzte wieder öfter nach Hause kommen, und dass wir noch mehr Serviceleistungen für ältere Menschen anbieten – und zum Beispiel das Rezept oder die Medizin nach Hause liefern.

Pharmakonzerne wie Bayer helfen ja schon sehr viel. Müssen die Konzerne noch mehr helfen?

Wir erleben von Seiten der Wirtschaft große Unterstützung. Die Hilfsbereitschaft der Unternehmen ist groß. Dafür möchte ich auch ganz herzlich Danke sagen.

Wie schätzen Sie das nach Ihren Gesprächen mit Virologen, Ärzten oder Pharmakonzernen denn ein: Wann wird es Medikamente gegen Corona, gar einen Impfstoff geben?

Alle arbeiten mit Hochdruck an Medikamenten, an einem Impfstoff. Bei der Therapie könnte sich eher etwas entwickeln, aber noch kann das keiner sagen. Einen Impfstoff werden wir wohl frühestens Anfang 2021 haben, und dann muss dieser auch erst noch produziert werden. Aber die Aussichten gibt es.

Angesichts der Gefährlichkeit des Corona-Virus muss es dann – ähnlich wie jetzt bei Masern – eine Impfpflicht geben?

Ich bin der Meinung, dass wir immer, wenn es eine Impfung gegen eine Krankheit gibt, diese auch nutzen sollten. Sei es bei Masern, Grippe, Keuchhusten, Pneumokokken. Ich hoffe, dass sich mit der Corona-Krise unsere Haltung zum Impfen verbessern wird. Und ich fordere alle Ärztinnen und Ärzte dazu auf, ihre Patienten über alle möglichen Impfungen aufzuklären und zu impfen.

Zum Abschluss: In einer Woche ist Ostern, was wünschen Sie den Berliner zum Fest?

Auch wenn wir alle eine schwierige Zeit durchmachen: Ich wünsche mir, dass wir in den kommenden Frühlingstagen weiter Abstand zueinander halten, mit einem warmen Lächeln – und dass wir weiter so solidarisch miteinander sind.