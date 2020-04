Berlin. Eine Gestalt in weißem Schutzanzug, blauer Brille und feuerroten Handschuhen hantiert an großen Tanks mit einer flüssigen Substanz. Drumherum stehen Batterien von Flaschen, stapeln sich Kartons. Ein bisschen sieht die Halle aus wie die Küche moderner Alchimisten, doch was hier gelagert und verarbeitet wird, ist so wertvoll wie sonst kaum etwas in Zeiten von Corona.

70.000 FFP2- und FFP3-Atemschutzmasken, 2500 Liter Desinfektionsspray, 6500 Handschuhe, 19.000 Schutzanzüge, 300.000 OP-Masken und 1500 Schutzbrillen – wo genau sich die Halle befindet, in der die Kassenärztliche Vereinigung Berlin die dringend benötigte Schutzausrüstung lagert, darf niemand wissen. Damit soll zahlreichen Arztpraxen in Berlin geholfen werden, denen die sonst Schließung droht, weil sie ohne Schutzausrüstung nicht arbeiten können. Was in dieser Halle gelagert wird, hat zum überwiegenden Teil die KV die Dinge selbst geordert, einen weiteren Teil bestellt Bundesregierung.

Atemschutzmasken werden im Lager auf Pakete verteilt. Foto: Maurizio Gambarini/Funke Fotoservices

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

Jede Woche erhalten andere Facharztgruppen Hilfspakete

„Seit letzter Woche haben wir an 2600 Praxen insgesamt 3500 Pakete mit Schutzausrüstung verteilt“, sagt Burkhard Ruppert, stellvertretender Vorsitzenden der KV Berlin. Gemeinsam mit ihm durfte die Berliner Morgenpost am Freitag das geheime Lager besichtigten. Die medizinische Ausrüstung wird in der Halle täglich von 30 Mitarbeitern eines privaten Dienstleisters auf Pakete verteilt, die Ärzte aus dem Lager abholen können. In jeder Woche erhalten andere Facharztgruppen Hilfspakete. In dieser Woche sind Onkologen, Pneumologen, Dialysezentren, Hausärzte, Hals-Nasen-Ohren- sowie Kinderärzte an der Reihe.

Unterstützt wird die Hilfsaktion von Unternehmen wie den deutschen Brauereien, so Ruppert. Diese produzieren hochwertigen, 70-prozentigen Alkohol und ermöglichen nun damit die Herstellung von medizinischen Desinfektionsmitteln. In der Halle steht ein weißer Kanister mit 1000 Litern Desinfektionsmittel, das portionsweise für die einzelnen Praxen abgefüllt wird. „Vor zehn Tagen haben wir begonnen, die Halle zu befüllen. Wir warten auf zusätzlichen Nachschub. Momentan haben 2,3 Millionen Atemschutzmasken nachbestellt“, sagt Ruppert. Unklar sei, wann diese eintreffen würden.

Dr. Burkhard Ruppert,stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

Oft könnten Liefertermine nicht eingehalten werden, weil es Probleme mit dem Transport der Schutzausrüstung von China nach Deutschland gebe. Zudem seien die Preise für medizinische Ausrüstung erheblich gestiegen. Die Sicherstellung von Schutzausrüstung für niedergelassene Ärzte sei wichtig, da derzeit 85 Prozent der Coronavirus-Patienten nicht in Krankenhäusern behandelt würden. Der überwiegende Teil der Infizierten befinde sich in häuslicher Quarantäne. Diese Patienten müssten eine gute medizinische Versorgung erhalten, zumal sie teilweise zusätzlich an chronischen Krankheiten litten, so Ruppert.

An mehreren Krankenhaus-Standorten werden unterdessen zusätzliche Gebäude zu Corona-Kliniken umgewidmet. Ein Modulbau auf dem Campus Mitte der Charité etwa, der ursprünglich aus Ausweichquartier für Stationen wie Kardiologie und Kardio-Chirurgie diente, die für die Sanierung vorübergehend das Bettenhochhaus verlassen mussten. Danach zogen dort die IT-Spezialisten ein, die nun wiederum ins Homeoffice geschickt wurden. Die Büros werden nun wieder zu Intensivkrankenzimmern für 135 Patienten. Am Charité-Campus Benjamin Franklin in Steglitz ist ebenfalls ein Ausweichgebäude im Bau, 65 Intensivbetten sollen dort entstehen.

200 Plätze für Corona-Patienten in Prenzlauer Berg

Und auch im früheren Vivantes-Krankenhaus Prenzlauer Berg stehen ab in Kürze 200 Betten für die Behandlung von Corona-Patienten zur Verfügung. Laut Pankows Gesundheitsstadtrat Torsten Kühne (CDU) ist die Klinik in den historischen Backsteinbauten an der Fröbelstraße „wieder vollständig in Betrieb“. Eigentlich wollte Vivantes den Klinikstandort Prenzlauer Berg ins Klinikum im Friedrichshain verlagern. Nun, da die Gebäude gerade leergezogen waren, macht das Land Berlin die Schließung rückgängig. Eine Sprecherin von Vivantes bestätigt dies – ein Schritt, der offenbar als Ergänzung der Kapazitäten in der neuen Corona-Klinik auf dem Messegelände zu verstehen ist.

„Am ehemaligen Krankenhausstandort Prenzlauer Berg wird Vivantes weitere 200 Plätze für leichter erkrankte Corona-Patienten einrichten. Hier wird derzeit umgebaut, es wird ein Personalkonzept erstellt“, heißt es auf Anfrage bei Vivantes. Laut Stadtrat Kühne können im wiedereröffneten Krankenhaus, das sich direkt neben der im März eröffneten Corona-Teststelle in der Diesterwegstraße befindet, Patienten im Ernstfall notbeatmet werden. Die leergezogenen Krankenhausräume sollten eigentlich als Büros für Bezirksmitarbeiter eingerichtet werden.