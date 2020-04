Von der „Stärken-Brille“ und naivem Vertrauen

Berlin. Das Coronavirus ist das dominierende Thema, es durchdringt alle Bereiche von Sport über Kultur bis zur Arbeit und Bildung. Dennoch oder gerade deshalb ist es wichtig, nicht den Mut zu verlieren. Genau darum geht es in „Arbeit, Familie, Liebe – der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost“. Darin sprechen Morgenpost-Autor Hajo Schumacher und seine Frau, die Psychologin, Naturtherapeutin und Krisenberaterin Suse Schumacher, darüber, wie sie sich durch diese zum Teil schwierige Zeit manövrieren und welche positiven Seiten ein entschleunigtes Leben für sie hat. Hier ein Auszug der aktuellen Folge, die unter morgenpost.de/podcast zu hören ist.

Hajo Schumacher: An Ostern haben wir den ersten Corona-Monat hinter uns. Wie fällt die Bilanz der Psychologin aus, wie haben wir uns geschlagen?

Suse Schumacher: Ich bin ziemlich stolz. Wir haben uns, jeder für sich, aber auch als Familie, ganz gut durch diese ungewöhnliche Zeit manövriert. Ich persönlich bin dankbar, dass Corona mir klar gemacht hat, dass ich ein kleines Suchtproblem habe. Ich habe mich zu viel im Internet herumgetrieben. Das gehe ich jetzt an. Der digitale Detox fällt mir nicht leicht, aber tut mir gut. Ich bin konzentrierter.

Hajo Schumacher: Ich empfinde einen ganz eigentümlichen Stolz auf diese Stadt. Von überall hört man blöde Sachen, aber Berlin funktioniert. Diese Stadt und ihre Menschen können Krise. Und zwischen den Krisen erholt sich Berlin dann wieder ein paar Jahre lang. Ansonsten schlafe und spaziere ich unendlich viel.

Suse Schumacher: Und es tut dir beides gut. Ein Stimmungstest ist die ehrliche Frage: Wie fühle ich mich, eher fit oder erschöpft? Ich nehme uns drei als nicht sonderlich müde wahr. Das ist ein gutes Zeichen.

Hajo Schumacher: Wie werden wir diese Corona-Tage in zehn, zwanzig Jahren in der Erinnerung haben – als Stressphase oder als Heldenepos?

Suse Schumacher: Das entscheiden wir selbst. Erinnerungen sind sehr individuelle Aufzeichnungen. Als Coachin arbeite ich zur Zeit online vermehrt mit den Stärken der Menschen.

Hajo Schumacher: Wie würdest du konkret mit meinen Stärken arbeiten?

Suse Schumacher: Versetze dich bitte mal in eine Zeit deines Lebens, als du eine große Aufgabe gut bewältigt hast. Was fällt dir ein?

Hajo Schumacher: Die fast fünf Jahre Herumwerkeln an meiner Doktorarbeit, zusätzlich zu Familie und Freiberuflerdasein.

Suse Schumacher: Und: Was waren die Stärken, die dich ausgemacht haben? Worauf bist du stolz?

Hajo Schumacher: Da muss ich überlegen. In meiner Erziehung war Stolz nie vorgesehen, sondern eher der ewige unterschwellige Vorwurf, nicht genug geleistet zu haben.





Suse Schumacher: Das ist typisch für unsere Gesellschaft – erst mal die Schwächen benennen. Also, worauf warst du stolz?

Hajo Schumacher: Ganz unwissenschaftlich auf meine Ausdauer und ihre Schwester Disziplin. Wobei ich mir immer auch Pausen gegönnt habe.

Suse Schumacher: Und was hat dich angetrieben?

Hajo Schumacher: Das Wissen-Wollen. Ich hatte Spaß, auf dem freien Feld der Theorien herumzustreunen und mich weiterzubilden.

Suse Schumacher: Sehr gut: Ausdauer, Disziplin und Neugier. Und was macht dich in Corona-Zeiten stark.

Hajo Schumacher: Interessanterweise exakt dieselben Stärken. Ich habe keinen Corona-Koller und wir leben diszipliniert vor uns hin. Ich würde noch Zuversicht nennen. Es gelingt mir viel weniger als früher, radikal schwarz zu malen. Mein Vertrauen in mich, uns, unsere Freunde, die Welt ist geradezu aufreizend naiv.

Suse Schumacher: Das ist überhaupt nicht naiv, sondern ein wichtige Ressource, um wohlbehalten durch diese Zeit zu kommen. Diese Stärken-Brille kann jeder aufsetzen. Gerade in Momenten der Angst ist es tröstlich, sich auf Qualitäten zu besinnen, die immer gut funktioniert haben. Jeder Mensch hat seinen eigenen Mix aus Stärken; wir müssen uns nur trauen, sie zu benennen.

Hajo Schumacher: Frage zurück: Was ist Deine wichtigste Stärke?

Suse Schumacher: Ich würde sagen: Ruhe. Wobei jede dieser Stärken ausbalanciert sein sollte. Zuviel Ruhe schlägt in Phlegma um, zu wenig Ruhe in Nervosität.

Hajo Schumacher: Ausdauer, Disziplin, Ruhe – diese Werte würde ich auch unserem Führungspersonal attestieren, nicht nur der Politik. Ich empfinde Wirtschaftskapitäne, Medienmenschen, Wissenschaftler, Kulturschaffende als relativ besonnen. Manchmal vielleicht sogar etwas zu besonnen. Ich empfand den Umgang mit dem jungen Virologen Professor Hendrik Streeck aus dem Ruhrgebiet als nicht ganz angemessen. Streeck hatte mit seinem Team in Heinsberg, dort wo Corona zuerst brutal zugeschlagen hatte, umgehend geforscht und interessante Erkenntnisse über Infektionswege mitgebracht. Unsere beiden Berliner Chefvirologen Wieler und Drosten, so sagt es Streeck jedenfalls, hatten sich dafür anfangs nicht groß interessiert.

Suse Schumacher: Mag sein, aber inzwischen redet das ganze Land über den jungen Helden. In einer Demokratie darf man Fehler machen, sofern diese Fehler korrigiert werden zum Wohle aller. Wir leben nun mal in einem offenen Experiment und unsere Anführer haben den Mut, das auch zu sagen. Da kannst du nicht jeden zweiten Tag die Strategie wechseln. Am Ende werden wir wissen, ob Singapur, Schweden oder ein ganz anderes Land die Balance zwischen Schutz der Menschen und Wiederanfahren der Wirtschaft am besten hinbekommen hat. Demokratien sind allemal lernfähiger als Diktaturen, wo der große Anführer immer Recht behalten muss. Da wäre einer wie Streeck schon am Galgen gelandet, der Rest wird schöngelogen. Corona zwingt zu globaler Teamarbeit, der Einzelkämpfer hat keine Chance.

Hajo Schumacher: Unsere Stärken werden noch gefragt sein, wenn wir das Jahr über eingesperrt bleiben.

Suse Schumacher: Ich vermute, dass die Menschen langsam mit dem Modell Singapur vertraut gemacht werden, dass also Infektionen per App gemeldet und vor allem rückverfolgt werden; im Moment wohl der einzige Weg, um Seuche und Alltag zu vereinen. Wenn die Technologie nach Ostern verfügbar ist, können wir entscheiden, ob wir uns freiwillig kontrollieren lassen oder weiter im Wohnzimmer zubringen.

Hajo Schumacher: Ich finde es spannend, wie wir uns selbst beim Experimentieren und Lernen zuschauen. Auch wir Journalisten haben einiges nachzuholen. Wir wissen, dass diese tägliche Weltrangliste der Corona-Toten ungenau und reißerisch ist, aber ich starre trotzdem dauernd darauf. Weil die Zahlen kaum zu vergleichen sind, schlägt der Datenjournalist Jens Schröder vor, sich eher auf die Zahl der belegten Intensivbetten zu konzentrieren. Die Krise führt uns vor Augen, wie wenig wir wissen. Leben mit Unsicherheiten sind wir nicht gewohnt.

Suse Schumacher: Unsere Vorfahren waren ein kurzes Leben mit jeder Menge Unsicherheit sehr wohl gewohnt. Jeder entzündete Mückenstich konnte dich umbringen. Was wir verlernt haben, ist der gelassene Umgang damit, das kann man auch Gottvertrauen oder Hoffnung nennen. Viele googeln so lange, bis sie scheinbar hundertprozentige Gewissheit haben, idealerweise mit nur zwei Lösungen: Ja oder nein, gut oder böse. Das macht den Unsinn, der im Internet geistert, so attraktiv. Aber die Welt ist vielschichtig, dynamisch, nie schwarz oder weiß. Ich mag die Geschichte vom Flüchtling, der in Deutschland Krankenpfleger lernte und jetzt vielleicht Menschen das Leben rettet, die ihn vor ein paar Wochen noch ins Mittelmeer werfen wollten. Die ehrlichsten Antworten in Corona-Zeiten lauten oft: Kommt drauf an. Ist widersprüchlich. Ich weiß es nicht. Und wenn Covid-19 mutiert, fangen wir wieder von vorne an.

Hajo Schumacher: Nächste Woche ist Ostern, die Ferien haben begonnen, aber alle Pläne sind geknickt. Befürchtest du eine kollektive Oster-Depression?

Suse Schumacher: Im Gegenteil. Wir holen unsere Urlaubsideen nach Hause…

Hajo Schumacher: …und schütten ein paar Karren Sand im Schlafzimmer auf, holen die Liegestühle aus dem Keller, schrauben eine Wärmelampe an die Wand und trinken Gin Tonic. Tonic soll ja gut gegen Corona sein.

Suse Schumacher: Interessanter Ansatz. Ich dachte eher daran, unsere Kindheitserinnerungen zurückzuholen. Was waren deine Höhepunkte früher an Ostern?

Hajo Schumacher: Eier auspusten. Ich bin bis heute fasziniert, wie meine Mutter das Eigelb durch ziemlich kleine Löcher gepustet hat. Und dann diese Bindfaden-Streichholz-Konstruktion, um die bemalten Eier aufzuhängen. Festtage der Alltagstechnologie.

Suse Schumacher: Und jetzt rate mal, was wir die nächsten Tage machen.