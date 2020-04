Auch Parkplatzwächter sollen abschleppen dürfen

Um mal kurz etwas zu besorgen, den Wagen in der zweiten Reihe oder auf der Busspur abgestellt oder rücksichtlos auf einem Radweg oder an der Fahrbahnüberquerung: Falschparken ist für alle anderen meist nicht nur ärgerlich. Es kann auch gefährlich werden, wenn etwa Radfahrer und Fußgänger ausweichen müssen oder Feuerwehrzufahrten verstellt sind.

Die Polizei und Kräfte des Allgemeinen Ordnungsdienstes (AOD) der bezirklichen Ordnungsämter dürfen in diesem Fall veranlassen, dass das berühmte „widerrechtlich abgestellte Fahrzeug“ abgeschleppt wird. Seit Anfang des Jahres haben auch Mitarbeiter der BVG auf Busspuren und Tramschienen sowie an Haltestellen dieses Recht. Das soll nach dem Willen der rot-rot-grünen Regierungskoalition nun weiteren Staatsbediensteten gegeben werden. Der Senat solle prüfen, „inwiefern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Parkraumüberwachung der bezirklichen Ordnungsämter zur Anordnung von Fahrzeugumsetzungen befugt werden können“, heißt es in einem gemeinsamen Antrag, der am Donnerstag im Abgeordnetenhaus auch mit den Stimmen von CDU und FDP verabschiedet wurde.

Diese Kräfte sind bislang einzig dafür verantwortlich, in Berlins rund 50 definierten Parkzonen Parkscheine, Anwohnervignetten oder Ausnahmegenehmigungen auf ihre Richtigkeit zu kontrollieren. Verstöße wie Falschparken können sie Polizei und AOD lediglich melden. „Das ergibt für mich keinen Sinn“, sagt Tino Schopf, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus und Mitverfasser des Antrags. Denn die Hauptaufgabe eben dieser Mitarbeiter sei die Betrachtung des ruhenden Verkehrs, „aber sie verfügen über weniger Befugnisse“.

Prinzipiell sei ein entschiedenes Vorgehen gegen Falschparker immer zu begrüßen, sagt Arne Herz, Ordnungsstadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf. Weitere Kompetenzen für die Parkraumüberwachung nennt der CDU-Politiker aber „eine schöne Idee im Sinne einer plakativen politischen Forderung“. Denn die geringeren Befugnisse würden aus der geringeren Qualifikation resultieren. „Umsetzen bedeutet für den Laien vielleicht, den Abschlepper zu rufen, der dann wegfährt, was rein praktisch stimmen mag.“ Aber theoretisch gelte es im Einzelfall eine Ermessensentscheidung zu treffen und die konkrete Gefahr, die vom Einzelfall ausgeht, zu bewerten. Wenn das auch Teil der Jobbeschreibung der Parkraumüberwachung sein soll, müssen man die Kräfte besser qualifizieren und bezahlen.

Überwachungszonen disziplinieren Falschparker

Mitarbeiter der Parkraumüberwachung verdienen deutlich weniger als die des AOD. Der große Unterschied in der Vergütung rührt auch laut Friedrichshain-Kreuzbergs Ordnungsstadtrat Andy Hehmke (SPD) daher, dass die „Ausübung des Ermessens erforderlich“ ist. Darin sieht er auch die größte Schwierigkeit. „In Gebieten mit Parkraumbewirtschaftung ist erfahrungsgemäß jedoch die Ordnung im ruhenden- und tendenziell auch im Fließverkehr aufgrund des hohen Kontrolldrucks insgesamt größer beziehungsweise besser als anderswo.“

Das wiederum bestätigt auch Pankows Ordnungsstadtrat Daniel Krüger (parteilos, für AfD). Er lehne den Vorschlag von Rot-Rot-Grün zwar nicht grundsätzlich ab. „Man kann gucken, wie sich das im normalen Arbeitsprozess einbinden lässt. Und wenn es zu einer Entlastung etwa der Polizei kommt, wäre es sogar sinnvoll.“ Er sehe jedoch Probleme in der Praxis. Denn eine Umsetzung anzuordnen bedeute in Pankow im Regelfall, zwei Stunden auf den Abschleppdienst zu warten und vor Ort gebunden zu sein.

Hier sieht auch Krügers Charlottenburg-Wilmersdorfer Kollege Herz ein Problem. Er beziffert die anfallende Wartezeit zwar nicht auf zwei Stunden. „Die zwischen dem Land Berlin und den Abschleppdiensten vereinbarten 30 Minuten sind aber eher die Ausnahme.“ Zeit, in der die Mitarbeiter der Parkraumüberwachung eigentlich mehrere Straßenzüge ablaufen sollten.

An diesem Punkt fordern die Unterstützer des Antrags ebenfalls eine Nachbesserung. So wird der Senat auch aufgefordert, bei der Neuausschreibung der entsprechenden Verträge eine Zeit von maximal 25 Minuten zwischen Anruf und Ankunft zu vereinbaren. Überschreitungen sollen bestraft und Unterschreitungen mit Prämien belohnt werden. Die Senatsverkehrsverwaltung wollte sich zum Inhalt des Antrags nicht äußern und verwies darauf, dass sie sich des Themas später annehmen werde.

In Berlin wurden im vergangenen Jahr rund 66.800 Fahrzeuge abgeschleppt. Das sind knapp 7400 mehr als 2018. Die Polizei ordnete 2019 36.900 Umsetzungen an, die Ordnungsämter 29.900. Mit insgesamt 64.000 sind auch mehr Parksünder angezeigt worden als 2018 mit 61.000.