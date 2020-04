Berlin. Die Tür ins verborgene Paradies liegt in einem unscheinbaren Kreuzberger Hinterhof. Der Karstadt-Parkplatz am Hermannplatz hat zwar neuerdings ein Café, doch das hat geschlossen und der Parkplatz ist leer. Wäre da nicht die ältere Dame, die mit ihrem Einkaufstrolley resolut auf die bewusste Hintertür zuläuft, man würde einfach wieder umdrehen.

Doch tatsächlich, die Tür führt in den Lebensmittelmarkt im Untergeschoss – und der hat geöffnet. Unten: eine Welt aus der Zeit vor Corona. Keine Warteschlangen, volle Regale, Nudeln und Eintöpfe gibt es reichlich. Nur Toilettenpapier ist aus, natürlich. Und wenn man genau hinschaut, sieht man im Dämmerlicht Sicherheitsleute in auf den abgeschalteten Rolltreppen stehen, die aufpassen, dass sich niemand in die geschlossenen Kaufhaus-Etagen schleicht.

Berlin fehlt das Lachen – nicht nur wegen des Mundschutzes

Und noch etwas ist anders – es ist leise. Kein Werbegedudel aus den Lautsprechern, kein Gedrängel. Offenbar finden nur wenige Käufer den Weg in den Supermarkt. An der Kasse wünschen die Verkäufer schon nachmittags einen „schönen Abend“ – vielleicht, weil einfach die Stimmung so danach ist. Die ältere Dame nimmt im Hinausgehen ihren Mundschutz ab und sagt, sie finde die Situation beängstigend. Nicht nur das Virus, sondern alles.

Einkaufen in Zeiten von Corona – ein einsames Vergnügen. Am Hermannplatz wird sonst gedrängelt und gehupt, jetzt drehen die Menschen Pirouetten bei dem Versuch, sich aus dem Weg zu gehen. Türgriffe werden nur noch mit Handschuhen oder heruntergezogenen Jackenärmeln angefasst. An jeder Ladentür hängen große Schilder, die zum Mindestabstand auffordern, einzeln einzutreten oder auch, einen Einkaufswagen zu benutzen. Und noch etwas fällt auf, nicht nur am Hermannplatz: Man sieht niemanden mehr Lachen. Und das liegt nicht nur Mundschutz, den ohnehin die wenigsten haben.

Viele machen es stattdessen wie Urszula Usakowskaja-Wolff. Die 65-Jährige trägt stattdessen einen bunten Schal im Gesicht. „Was soll ich machen? In der Apotheke waren die Masken ausverkauft“, sagt sie. Latexhandschuhe hat sie immerhin noch. Lebensmittel besorgt sie in einem Lidl-Markt an der Brunnenstraße in Wedding. Doch dort gilt nun eine Einkaufswagenpflicht, ein Sicherheitsmann im Eingang desinfiziert jeden Wagen gründlich, bevor er ihn dem nächsten Kunden hinschiebt. „Na gut“, seufzt die Dame und nimmt einen Wagen ins Geschäft, während sich hinter ihr inzwischen der siebte Kunde geduldig in die Wagen-Warteschlange einreiht.

Eine jüngere Frau hat ihren Einkauf schon erledigt. Es seien Lebensmittel für ihre Eltern, sagt sie. Diese würden das Haus nicht mehr verlassen. „Mein Vater hatte vor Weihnachten Influenza A, damals haben wir gelernt, alles zu desinfizieren und immer Mundschutz zu tragen.“ Sie arbeite in einer Kita, die Notbetreuung anbiete, sagt sie. Das sei schwierig: „Wir versuchen den Kindern, die Situation zu erklären. Es ist eben so. Wir müssen da jetzt alle gemeinsam durch.“

Warteschlangen an Geschäften – gerade bei den Älteren weckt dies ungute Erinnerungen. An schlechte Zeiten nach dem Krieg, oder auch an die DDR, als Warten und „Hamstern“ zum Alltag gehörte. Doch Protest gibt es nicht. „Was mich stört, sind eher die jungen Leute drüben im Park, die noch immer in Gruppen zusammensitzen und damit alle anderen gefährden“, sagt ein älterer Mann. Er trägt einen etwas vergilbten Mundschutz. „Den habe ich noch aus der Zeit, als ich beruflich mit Tierärzten zu Kontrollen unterwegs war.“ Er ist 68 Jahre alt, war früher Verwaltungsangestellter. Viel einzukaufen habe er nicht. „Ich habe längst alles, was ich brauche. Ich wäre auch bei einer totalen Ausgangssperre für mehrere Wochen versorgt.“

Am Mehringdamm gibt es ein Toilettenpapier-Gebirge

Düster ist die Stimmung auch im Gesundbrunnen-Center. Die Türen des Centers sind offen, erstaunlich viele Menschen schlendern über die halbdunklen Flure, vorbei an geschlossenen Ladentüren. Nur zwei Warteschlangen gibt es – an Geldautomaten. Nur im Haupteingang ist Leben, an einem provisorischen Gemüsestand, an dem sich die Kunden drängeln, Abstandsregeln hin oder her. Der Stand sei eine Notlösung, sagt Inhaber Engin Kanca. „Wir wollten weiter hinten ein Ladengeschäft eröffnen, doch es ist unbenutzbar, weil die Möbel falsch gebaut wurden.“

Knapp zwei Wochen ist es jetzt her, dass in Deutschland eine allgemeine Kontaktsperre verhängt und die Läden bis auf wenige Ausnahmen geschlossen wurden. Inzwischen ist klar, dass sie bis mindestens 19. April andauert. Die Zeiten, in denen Kunden bergeweise Mehl, Nudeln, Doseneintöpfe und Toilettenpapier aus den Läden trugen, seien inzwischen vorbei, sagt auch der Sicherheitsmann vor der Edeka-Filiale am Tempelhofer Hafen. Der Markt liegt im Untergeschoss eines Einkaufscenters. Auch dort sind die Läden geschlossen. Vor dem Edeka haben sie vor einer Woche eine ambulante Desinfektionsschleuse gebaut. Aus leeren Gemüsekisten und Schildern mit den Abstandsregeln. Auch hier wird jeder Einkaufswagen desinfiziert, während die Kunden warten. „Wer einen Wagen schiebt, hält mehr Abstand“, erläutert der Sicherheitsmann. „Außerdem haben wir so Kontrolle über die Zahl der Kunden.“

Der Sicherheitsmann möchte ein Lob loswerden. „Bisher hören wir viel Dank und Verständnis. Gemeckert wird selten“, sagt er, während ein Kollege einem Kunden bereitwillig Desinfektionsmittel auf die Handschuhe sprüht. Sogar die Ladendiebstähle hätten abgenommen, sagt er. „Vielleicht schrecken die Eingangskontrollen manchen ab.“ Überhaupt gehe es inzwischen sehr diszipliniert zu, findet der Sicherheitsmann. „Ich würde mir ja sehr wünschen, dass das auch nach Corona noch anhält.”

Manche Geschäftsleute haben auf die Situation noch auf andere Weise reagiert. Ein kleiner Späti am Hermannplatz bietet hinter den obligatorischen Schildern („Max. 3 Kunden!“ - „Tür bitte frei halten!“) ein zusätzliches Regal: Zwischen Energydrinks und Chips gibt es jetzt italienische Pasta. Auch am Mehringdamm in Kreuzberg hat ein türkischer Supermarkt ein besonderes Angebot. Schon von weitem sind die riesigen, blau-weißen Stapel erkennbar, mit denen der „Best Supermarkt“ seine Kunden lockt: „Toaleta Papier“ steht auf einem handgeschriebenen Schild für jene, die dieses Klopapier-Gebirge nicht für wahr halten. Auch im Laden sind alle Regale damit bestückt. Zwei Lastwagenladungen haben sie vergangene Woche aus Polen geordert, sagt ein Verkäufer lachend. Trotzdem ist das Geschäft fast ohne Kunden, und das, obwohl es sogar Nudeln und Tomatensoße gibt. „Vielleicht wollen die Leute nicht im türkischen Supermarkt einkaufen?“, mutmaßt ein Verkäufer. „Oder sie wissen gar nicht, dass es außer den großen Supermärkten auch türkische Läden gibt.“