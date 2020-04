Drei Milliardären gehört jetzt das „Luftbrückenhaus“

Das „Luftbrückenhaus“ an der Leine- Ecke Oderstraße in Berlin-Neukölln.

Der Verkauf des „Luftbrückenhauses“ am ehemaligen Flughafen Tempelhof an einen Investor hat die Mieter des Gebäudes aufgeschreckt. Nun ist klar, wer das Haus an der Leine- Ecke Oderstraße erworben hat: Ausgerechnet die Firma der drei Milliardärs-Brüder Pears aus Großbritannien ist laut dem Luxemburger Transparenzregister neuer Besitzer. Die drei Brüder gehören zu den reichsten Menschen Großbritanniens und besitzen über ihre Firmen nach eigenen Angaben 6000 Wohnungen weltweit.