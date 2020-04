Mann überfällt Supermarkt und erbeutet Geld

Berlin. Ein Unbekannter hat einen Supermarkt in Berlin-Neukölln mit einem Messer überfallen und ist mit dem erbeuteten Geld geflüchtet. Der Räuber soll am Donnerstagnachmittag eine Tür zum Warenlager des Geschäfts in der Sonnenallee geöffnet und die 54-jährige Inhaberin nach Desinfektionsmittel gefragt haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nachdem sie den Mann abgewiesen habe, sei der Unbekannte ihr ins Geschäftsbüro gefolgt und habe mit dem Messer die Herausgabe von Geld erzwungen. Nach einer kurzen Rangelei, bei der die Frau leicht verletzt wurde, floh der Räuber. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben.

( dpa )