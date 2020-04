Spende statt Halbfinale: Eisbären und Fans helfen

Berlin. Die Eisbären Berlin rufen zusammen mit ihren Fans zu einer Online-Spendenaktion unter dem Motto "Eisbären helfen - gemeinsam bärenstark" auf. "All das Geld, was die Fans am kommenden Sonntag, rund um ein mögliches erstes Halbfinal-Heimspiel ausgegeben hätten, soll gespendet werden", heißt es in einer Erklärung des Clubs aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag.

Vordergründig gehe es dabei um eine Aktion, bei der Eisbären-Fans ihr Lieblingsrestaurant vor dem Heimspiel oder den Späti um die Ecke der Arena unterstützen können. So soll der Einnahmeausfall gerade für Kleinunternehmen aufgrund der wegfallenden Heimspiele durch die Coronavirus-Krise verringert werden, heißt es in dem Schreiben. "Wir wollen die Gemeinschaft, die vielen verschiedenen Mitglieder der Eisbären-Familie mit dieser Spendenaktion unterstützen. Jetzt ist mehr denn je die Zeit dafür", teilte Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee mit.

Die Eishockey-Saison war Mitte März aufgrund der Coronavirus-Pandemie vorzeitig abgesagt worden und endete ohne Playoffs. Laut Vereinsangaben entgehen den Eisbären dadurch etwa 200 000 Euro Bruttoeinnahmen pro Heimspiel.