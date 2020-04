Alba-Fanclubs: Verzichtet auf Ticket-Rückerstattungen

Berlin. Die Fanclubs des Basketball-Bundesligisten Alba Berlin wollen die Folgen der Coronavirus-Krise für ihren Verein abmildern. In einer gemeinsamen Erklärung am Freitag appellierten Block212 und Alba-Tross an die Zuschauer, auf Ticket-Rückerstattungen zu verzichten. "Es geht dabei nicht nur um Alba Berlin in der aktuellen Situation. Es geht um die Zukunft des Vereins und den Fortbestand der Liga", lautete die Aufforderung.

Die finanziellen Einbußen, die dem Verein aufgrund der gezwungenen Spielpause bevorstünden, sind laut den Fanclubs enorm. "Egal ob Fanblock, Haupttribüne oder sonstwo in der Halle: Der erste Schritt dem Verein zu helfen ist es, auf Rückzahlungsforderungen für Dauerkarten und Tagestickets zu verzichten!", forderten sie deshalb.

Aktuell ruht der Spielbetrieb in der Liga bis zum 30. April. Doch Niemand könne genau sagen, wann "unser aller zweites Wohnzimmer" wieder öffnet, schrieben die Verantwortlichen der Fan-Initiative. "Lasst uns als ALBA-Familie zusammenrücken und den ersten Schritt machen, um auch zukünftig wieder großartigen Basketball in Berlin erleben zu können."