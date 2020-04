Das Abgeordnetenhaus hatte am Donnerstag zum zweiten Mal unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen und in verkleinerter Form getagt.

Abgeordnetenhaus Schon 1,3 Milliarden Euro Hilfe an Kleinunternehmer gezahlt

In Berlin haben bislang 140.000 Kleinst- und Kleinunternehmer von den Hilfsprogrammen zur Bekämpfung der Corona-Krise profitiert. Insgesamt seien bereits 1,3 Milliarden Euro ausgezahlt. „Das ist eine echte Leistung“, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Donnerstag. „Berlin liefert, wenn es darauf ankommt.“ Insgesamt profitierten bereits 350.000 Menschen. Berlin hat sich mit den landeseigenen Hilfsprogrammen vor allem auf kleine Unternehmen und Selbstständige konzentriert, weil es in der Stadt besonders viele davon gibt. 80 Prozent der Unternehmen haben weniger als zehn Mitarbeiter.