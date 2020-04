Coronavirus: Wie sich New Yorker in Berlin fühlen

Berlin. Die Zahlen, die uns aus New York erreichen, sind alarmierend. Über 80.000 Infizierte und mehr als 2000 Tote in nur wenigen Tagen. Vergangene Woche haben wir Italiener in Berlin gefragt, was sie von ihren Verwandten und Freunden in der Heimat hören – in dieser Woche haben wir mit New Yorkern gesprochen, die nach Berlin gekommen und jetzt die Quarantäne hier miterleben. Trotzdem stehen sie in engem Kontakt mit ihrer Heimat. Nur nebenbei: Wie übrigens alle der Italiener vergangene Woche sprechen auch sämtliche der hier Interviewten fließend Deutsch.

Tara Harvey (32): Ich bin vom New Yorker Stadtteil Queens nach Friedrichshain gezogen und ich kann mir gerade kaum vorstellen, dass die Stadt so leer ist. In New York hält es normalerweise niemand in seiner kleinen Wohnungen lange aus. Meinen Eltern geht es zum Glück gut. Meine Mutter unterrichtet an einer Universität in New Jersey, aber ihre Nachbar-Universität will kommende Woche schon wieder öffnen. Der Rektor ist sehr religiös und sagt, er vertraut darauf, dass Gott seine Schule schützen werde. Ich bin froh, dass ich jetzt in einer Stadt bin, die früh die Gefahr erkannt hat und zudem ein funktionierendes Gesundheitssystem hat. Einmal begleitete ich meinen Freund in New York zur einer Operation. Sie war für morgens geplant und wir mussten trotzdem den ganzen Tag warten. Das war lange vor dieser Krise. Außerdem gibt es in den wenigsten Jobs so etwas wie eine Krankmeldung — geschweige denn Kurzarbeit. Viele haben große finanzielle Sorgen.

Tyson Barker (38): Die meisten meiner Freunde wohnen in Manhattan oder Brooklyn, wo ich auch gewohnt habe. Jetzt wohne ich in Neukölln. Wenn ich mit meinen Freunden rede, wird mir unheimlich, weil die Kapazitäten dort schon jetzt überlastet sind. Gleichzeitig macht es Mut zu sehen, wie die Stadt zusammenrückt. Ich habe gehört, dass ein Radiosender „Empire State of Mind“ von Alicia Keys jeden Abend um 21 Uhr spielt. Viele New Yorker drehen dann das Radio laut auf, öffnen die Fenster und singen mit. Wie viele US-Amerikaner schaue ich jeden Abend die Pressekonferenz mit Präsident Trump. Aber dort hat man im Gegensatz zum Podcast von Christian Drosten nicht das Gefühl, jeden Tag mehr zu lernen, leider. Am meisten Sorgen macht mir, dass unter den Corona-Toten viele Polizisten und Feuerwehrmänner sind.

Jessica Loudis (34): Ich habe in Brooklyn gelebt und war vor drei Wochen noch einmal dort. Es gab ein paar erste Fälle, aber es war noch relativ ruhig. Im Flugzeug nach Berlin sah ich die erste Person mit einer Maske. Am nächsten Tag war das Leben in Berlin schon ein anderes. Mein Austauschprogramm endet im Juni, aber ich weiß noch nicht, ob ich dann in die USA zurückkehren will. Ich bin seit einem Jahr hier, spreche gut Deutsch und habe eine Wohnung in Kreuzberg am Kanal. Interessant finde ich, dass der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, lange Zeit sehr unbeliebt war. Aber jetzt, wo er harte Maßnahmen durchsetzt, wünschen sich manche Freunde ihn schon zum Präsidenten.

Erick F. (36): Meine Mutter wohnt in Queens, mein Vater in der Bronx. Für uns war es normal, einander alle regelmäßig zu treffen. Jetzt wohne ich in der Nähe vom Berliner Ostbahnhof. Ich habe vergangene Woche erfahren, dass eine Großtante an Corona gestorben ist. Fünf weitere aus meiner Familie sind erkrankt, aber stabil. Ich habe jetzt nur Angst um meine Eltern. Mein Vater hat Diabetes und meine Mutter ist auch nicht gesund. Ich arbeite in der Tourismus-Branche und bin jetzt auf Kurzarbeit. Das System gibt es in den USA nicht und das macht vielen meiner Freunde Sorgen. Am meisten berührt hat mich der Bericht einer New Yorker Krankenschwester, die in zwei Krankenhäusern arbeitet. Sie fährt täglich quer durch New York. In beiden Krankenhäusern liegen Patienten auf den Gängen.

Carol S. (31): Ich habe früher in Manhattan gelebt, jetzt wohne ich in der Nähe vom Tempelhofer Flugfeld. Da ich mit einem Stipendium hier bin, wurden wir alle aufgefordert, heimzufliegen. Ich bin trotzdem hier geblieben und denke, das war die richtige Entscheidung.

Ich arbeite von zu Hause und mein Deutschkurs findet über Videotelefon statt. Ich lese jeden Tag die New York Times. Dort stand, dass ein 17-jähriger Erkrankter nicht behandelt wurde, weil er keine Versicherung hatte. Er starb. Eine Freundin von mir war so schwach, dass sie nach wenigen Metern Laufen keine Luft mehr bekam. Sie schleppte sich in die Notaufnahme und bekam ein paar Medikamente. Es geht ihr besser. Aber so etwas macht mir Angst.

Leider ist mein Freund nicht hier, sondern in den USA. Wir haben eine interessante Art der Kommunikation gefunden. Wir spielen „Animal Crossing“, ein Online-Spiel, bei dem kleine Comicfiguren auf einer Insel sich ein schönes Haus einrichten können. Man bekommt „Geld“, indem man am Strand entlangläuft und Muscheln einsammelt. Gesten haben mein Freund und ich uns in dem Spiel auf eine Bank nebeneinander gesetzt. Vor uns prasselte ein Feuer. Das war schön, für einen Moment.

Ben Miller (27): Die Informationen, die ich aus New York bekomme, klingen alle recht hart. Ich höre auch oft eine Panik heraus, die ich von meinen Berliner Freunden nicht kenne. Vier von zehn Amerikanern können eine plötzliche Ausgabe von 400 Dollar nicht decken: Es ist also ungeheuerlich, auf Arbeitslosengeld warten zu müssen. Auch finde ich die plötzliche Verehrung von Gouverneur Andrew Cuomo seltsam, wo er mitverantwortlich dafür ist, dass mehrere Krankenhäuser schließen mussten.

Ich habe an der FU Berlin gerade am 1. April meine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter angetreten. Das läuft alles problemlos und die Uni ist sehr flexibel. Ich lebe auf der Roten Insel in Schöneberg und mache täglich einen Spaziergang. Von Freunden aus dem Wedding habe ich gehört, dass sie öfter von der Polizei angesprochen werden, besonders dann, wenn sie aussehen, als seien sie nicht hier geboren.