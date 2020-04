Charité Berlin bietet Videosprechstunde zum Coronavirus an

Berlin. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, bietet die Charité jetzt eine Videosprechstunde an. Dadurch sollen die Menschen, die Sorge haben, sich mit dem Virus infiziert zu haben, nicht länger unnötig ins Krankenhaus fahren, so Peter Gocke, Leiter der Stabsstelle Digitale Transformation an der Charité. Er warnt davor, dass Infizierte auf dem Weg dorthin andere Menschen mit dem Virus anstecken könnten. Die Berliner Morgenpost hat für Sie die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die neue virtuelle Sprechstunde der Charité zusammengefasst.

Was ist eine Videosprechstunde?

Eine Videosprechstunde bietet Patienten die Möglichkeit, über das Internet per Videoanruf mit dem Arzt in Kontakt zu treten. Dabei können beide an einem Ort ihrer Wahl vor dem Computer sitzen. Während der virtuellen Sprechstunde kann der Patient, wie bei einer gewöhnlichen Untersuchung, mit dem Arzt über sein Anliegen sprechen.

Welche Vorteile gibt es?

Die Videosprechstunde bietet Patienten die Möglichkeit, sich von jedem Ort durch einen Arzt online beraten zu lassen. Durch die Vermeidung des persönlichen Kontakts schützt der Patient sich und andere vor einer Ansteckung. Außerdem müssen Menschen mit eingeschränkter Mobilität sich keine Gedanken darüber machen, wie sie ins Krankenhaus kommen. Die Mediziner der Charité empfehlen, dass vor allem Personen die Option der Videosprechstunde nutzen sollen, die in Sorge sind, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, aber keine oder allenfalls leichte Symptome wie Husten, Schnupfen oder Halsschmerzen aufweisen.

Wie vereinbare ich einen Termin für die virtuelle Sprechstunde?

Auf der Internetseite des Tropeninstituts ist ein Link zu finden, über den ein Termin für die Videosprechstunde angefragt werden kann. Im ersten Schritt wird der Patient dazu aufgefordert, seine Krankenkasse anzugeben und einen Wunschtermin auszuwählen. Die Videosprechstunden werden von montags bis freitags, jeweils von 8.30 Uhr bis 19.45 Uhr, angeboten. Um im nächsten Schritt den Termin verbindlich zu buchen, muss der Nutzer seine persönlichen Daten, wie Name, Alter und Adresse sowie seine Versicherungsnummer angeben. Anschließend wird die Terminanfrage automatisch an die Charité gesendet. Zur Bestätigung bekommt der Patienten einen Link per E-Mail, über den er sich ab fünf Minuten vor dem Termin in die Videosprechstunde einwählen kann.

Wie läuft eine virtuelle Sprechstunde ab?

Nachdem sich Patient und Arzt zum vereinbarten Termin in die Videoschalte eingewählt haben, können sie sich unmittelbar miteinander unterhalten. Der Mediziner stellt dabei wie üblich Fragen zu den Symptomen, ob es Vorerkrankungen gibt und ob er in Kontakt stand mit einer am Coronavirus erkrankten Personen. Am Ende des Gesprächs entscheidet der Arzt, ob der Patient ins Krankenhaus kommen muss, um sich testen zu lassen, oder weiterhin zu Hause bleiben soll.

Wie viel Zeit ist für eine Sprechstunde pro Patient eingeplant?

15 Minuten sind pro Sprechstunde vorgesehen. Das seien laut Angaben der Charité mehr, als bisher in der Corona-Anlaufstelle gebraucht wurden. Vier Ärzte sind gleichzeitig für die virtuellen Sprechstunden im Einsatz. Somit könnten bis zu 200 Sprechstunden am Tag durchgeführt werden.