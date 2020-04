Hennigsdorf. Die Klinik Hennigsdorf bietet in der Corona-Krise psychologische Krisen-Beratung per Telefon an. Unter den Nummern 03302-545-4772 und 03302-545-4597 seien von montags bis freitags zwischen 9.00 und 14.00 Uhr Ärzte und Psychologen erreichbar, wie die Oberhavel Kliniken am Donnerstag mitteilten. Der Service könne von medizinischem Personal und allen Bürgern, die durch die Corona-Krise emotional belastet sind, genutzt werden.

( dpa )