BVG weitet Berlkönig-Angebot für Corona-Helden aus

Berlin. Ärzte, Pfleger und Rettungskräfte dürfen derzeit umsonst mit dem Berlkönig fahren. Die Betreiber des Rufbusses, BVG und ViaVan, wollen damit seit der vergangenen Woche medizinisches Personal bei ihrem täglichen Einsatz gegen die Corona-Pandemie unterstützen. Dazu wurde das befahrene Gebiet vornehmlich in der östlichen Innenstadt um das Vierfache vergrößert. Ab Freitag soll es noch einmal ausgeweitet werden, wie die Unternehmen am Donnerstag mitteilten.

Demnach kommen rund 60 Quadratkilometer hinzu. Das neue Einsatzgebiet umfasse dann mit Teilen von Steglitz, Lichtenrade, Neukölln, Marzahn, Wittenau und Tegel „75 Prozent der Berliner Krankenhausbetten“, heißt es. Außerdem soll die Einsatzzeit von 21 bis 5.30 Uhr auf 8 Uhr verlängert werden, um „insbesondere den morgendlichen Schichtwechsel gezielter zu unterstützen“. Damit wolle man dem medizinischen Personal Danke sagen, so BVG-Betriebsvorstand Rolf Erfurt. Das reguläre Angebot ist bis zum 19. April ausgesetzt.

Er begrüße diese Ausweitung, sagt Tino Schopf, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Allerdings wünsche er sich „die Einbeziehung des Taxigewerbes in den Pool von Fahrzeugen, um einen Sonderfahrdienst 24/7 und in ganz Berlin anbieten zu können“. Denn diese Anerkennung würde auch die Krankenschwester in Spandau oder Buch verdienen.

