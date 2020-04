Fitnessstudio öffnet trotz Corona-Krise: Anzeige

Berlin (dpa/bb) Auch rund zwei Wochen nach der angeordneten Schließung von Sportanlagen und Fitnessstudios halten sich noch nicht alle Betreiber an die Verbote. Die Polizei twitterte am Donnerstag über den Vortag: "Es wurde ein geöffnetes Fitnessstudio festgestellt, in dem sich Personen aufgehalten und Sport getrieben haben." Und ergänzte es mit der Einschätzung: "Sätze wie aus längst vergangenen Zeiten". Die Konsequenz war klar: "Am 01.04.2020 führte dies - es war kein Scherz - zur Schließung & Anzeige".

