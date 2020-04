Coronavirus-Newsblog in Berlin: Nun 2993 Infektionen und 17 Tote

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wendet sich mit einer Ansprache erneut an die Deutschen – und ganz besonders an jene, die in der Corona-Krise Zuversicht verbreiten.

Das Coronavirus breitet sich weiter in Berlin aus. 2993 Menschen haben sich nachweislich mit dem Virus infiziert, 17 Menschen sind bislang an Covid-19 gestorben.

+++ Donnerstag, 2. April 2020 +++

Die wichtigsten Corona-News am Donnerstag

► Senat will Bußgeldkatalog für Verstöße gegen Corona-Regeln beschließen

► Michael Müller zur Corona-Krise: "Wir sind noch nicht über den Berg"

► Wirtschaftssenatorin Ramona Pop: Krise trifft Berlin mit voller Härte

13.43 Uhr: Fitnessstudio öffnet trotz Corona - Anzeige

Auch rund zwei Wochen nach der angeordneten Schließung von Sportanlagen und Fitnessstudios halten sich noch nicht alle Betreiber an die Verbote. Die Polizei twitterte heute über den Vortag: „Es wurde ein geöffnetes Fitnessstudio festgestellt, in dem sich Personen aufgehalten und Sport getrieben haben.“ Und ergänzte es mit der Einschätzung: „Sätze wie aus längst vergangenen Zeiten“. Die Konsequenz war klar: „Am 01.04.2020 führte dies - es war kein Scherz - zur Schließung & Anzeige“.

13.37 Uhr: Wir starten unser neues Newsblog

11.48 Uhr: Müller: „Es werden noch harte Wochen auf uns zukommen“

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat in der Corona-Krise die Berliner weiter um Geduld gebeten. „Es werden noch harte Wochen auf uns zu kommen“, sagte Müller. „Ich appelliere an alle Berlinerinnen und Berliner, die Ausgangsbeschränkungen ernst zu nehmen.“ Dazu gehöre auch, auf Verwandtenbesuche zu verzichten. Man habe in den Nachbarländern gesehen, wie schnell die Lage eskalieren könne. „Es dient unser aller Gesundheit.“ Mehr dazu lesen Sie hier.

Nach Angaben von Innensenator Andreas Geisel (SPD) halten sich die meisten Berliner an die Ausgangsbeschränkungen. Seit dem 14. März wurden 2000 Objekte überprüft, 830 davon mussten geschlossen werden. Die Zahl gehe aber deutlich zurück. Am gestrigen Mittwoch seien noch 31 Objekte überprüft und vier geschlossen worden. Es wurden nur noch 39 Verstöße im Freien geahndet. Vor diesem Hintergrund warnte Geisel vor einer weiteren Verschärfung der Einschränkungen. „So lange die Akzeptanz so hoch ist, ist das nicht angesagt.“

