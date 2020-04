Noch keine nachgewiesenen Infektionen in Gefängnissen

Berlin. In den Berliner Justizvollzugsanstalten gibt es bisher keine nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus. "Wir haben noch keine positiven Fälle, weder bei den Gefangenen noch bei den Mitarbeitern", sagte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Donnerstag bei der Plenarsitzung des Abgeordnetenhauses. Es gebe aber Mitarbeiter in Quarantäne, etwa, weil sie Kontakt mit infizierten Personen gehabt hätten, so der Senator. "Und es gab auch den ein oder anderen Verdachtsfall bei den Gefangenen, die aber negativ gewesen sind", sagte Behrendt.

( dpa )