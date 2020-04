Gesundheit Bußgeldkatalog in Kraft: Polizei setzt auf Kommunikation

Potsdam. Die Menschen in Brandenburg müssen seit Donnerstag bei Verstößen gegen die Bestimmungen zum Schutz vor dem Coronavirus mit Geldbußen rechnen. Der Bußgeldkatalog, den das Kabinett am Dienstag beschlossen hatte und der zwei Tage später in Kraft trat, ermöglicht Strafen von bis zu 25 000 Euro.

Die meisten Bürger hätten erkannt, dass die deutlichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens notwendig seien, um die Ausbreitung des gefährlichen Coronavirus verlangsamen zu können, teilte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) mit. "Wer sich nicht an die Vorgaben der Eindämmungsverordnung hält, dem drohen jetzt empfindliche Strafen", so die Ministerin. Die Polizei will weiterhin vor allem auf Kommunikation mit den Bürgern setzen.