Berlin verdoppelt Intensivbetten bis Ende April

Berlin. In Berlin soll die Zahl der Intensivbetten mit Beatmungsgeräten in allen Krankenhäusern bis Ende April nahezu verdoppelt werden. Dies kündigte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Mittwoch gegenüber der Berliner Morgenpost an. Derzeit gebe es an allen Berliner Kliniken genau 1045 Betten, so die Senatorin. „Bis Ende April werden die Krankenhäuser die Zahl der Intensivbetten auf 2267 erhöhen, davon 1857 Intensivbetten mit Beatmungsgeräten“, sagte Kalayci. „Das Ziel war die Verdoppelung, die Kliniken sind gut vorbereitet auf die Covid-19-Patienten.“ Das neue Krankenhaus auf dem Messegelände sei deshalb „ein Reservekrankenhaus“, so die Senatorin.

Auf dem Messegelände begannen am Mittwoch die Bauarbeiten für das Corona-Notfallkrankenhaus. In Halle 26 sollen Patienten in 500 Betten versorgt werden können. Die weiteren 500 Betten in dem für 1000 Infizierte ausgelegten Behandlungszentrum sollen ebenfalls dort, aber in einer anderen Halle, entstehen. Kalayci sagte, dass weder der Flughafen Tempelhof noch das Estrel-Hotel in Neukölln dafür infrage kämen. Es gebe Gespräche mit der Messe, und in der kommenden Woche wolle man mit dem Bau des zweiten Teils beginnen, sagte Projektleiter Albrecht Broemme.

Coronavirus-Klinik in Berlin: Vivantes übernimmt als Träger

Derweil ist mit Vivantes auch ein Träger gefunden. Laut Broemme hat er von anderen Stellen mehrere Absagen erhalten, der landeseigene Klinikkonzern aber habe am vergangenen Sonnabend zugesagt. Einen genauen Eröffnungstermin nannten die Verantwortlichen nicht. Es müsse April sein, so Broemme. Er bezifferte das benötigte Personal mit Ärzten, Pflegern und sonstigen Helfern auf etwa 1000 Personen. „Mit Stand heute haben wir 550 Ärztinnen und Ärzte, die sich bei der Kassenärztlichen Vereinigung und der Ärztekammer gemeldet haben, um hier gegebenenfalls tätig zu werden“, sagte Günther Jonitz, Präsident der Ärztekammer Berlin.

Wegen einer Häufung von Corona-Infizierten schloss die Stadt Potsdam am Mittwoch das Ernst-von-Bergmann-Klinikum für neue Aufnahmen. Wie lange die Maßnahmen gelten, war zunächst offen. Nur unabweisbare Notfälle und Frauen, die ein Kind bekommen, sollen noch in die Klinik dürfen. Das Krankenhaus sei aber nicht geschlossen, hieß es weiter. In der Nacht zu Sonnabend war es dort zu einer auffälligen Anzahl positiver Tests auf Corona gekommen. Von 530 Patienten seien 33 positiv getestet worden, sagte die medizinische Geschäftsführerin Dorothea Fischer. Danach habe sich das Klinikum entschlossen, alle Patienten zu testen. Dabei seien dann 17 weitere Fälle bestätigt worden. Die Betroffenen seien in ein spezielles Corona-Krankenhaus gekommen. Nach Angaben von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) soll das Robert-Koch-Institut am Freitag gemeinsam mit der Stadt die Lage neu bewerten.

Merkel: Auch auf Besuche von Verwandten verzichten

Die bundesweite Kontaktsperre gegen die Ausbreitung des Coronavirus wird auch über die Ostertage gelten. Wie Bund und Länder am Mittwoch beschlossen, sollen die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes gemäß den geltenden Regeln auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte nach einer Schaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder, die Menschen in Deutschland sollten generell auf private Reisen und Besuche – auch von Verwandten – verzichten. „Eine Pandemie kennt keine Feiertage“, so Merkel. Am Dienstag nach Ostern solle die Lage gemeinsam neu bewertet werden. Das Ziel bleibe, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, betonte die Kanzlerin. Hier gebe es „zwar leichte Verbesserungen“, es sei aber „bei Weitem zu früh, darüber nachzudenken, die Kontaktbeschränkungen zu lockern“. Auch können „wir heute keine Aussage darüber machen, wie es nach Ostern weitergeht“, sagte Merkel.

Bei der Entwicklung einer Technologie für mögliche Corona-Tracking-Apps hilft nun auch die Bundeswehr einem internationalen Netzwerk von Forschern und Entwicklern. Rund 50 Soldaten simulierten dafür in der Berliner Julius-Leber-Kaserne in Schutzkleidung das Zusammentreffen von Menschen, wie das Bundesverteidigungsministerium mitteilte. Diese Testzyklen liefern dem am Netzwerk beteiligten Berliner Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik genauere Daten für die System-Kalibrierung. Forscher und Entwickler aus acht europäischen Staaten arbeiten derzeit daran, frei verfügbare technische Grundlagen für den Betrieb möglicher Corona-Tracking-Apps für Smartphones zu entwickeln. Tracking-Apps werden derzeit auch in Deutschland als Mittel für zielgerichtetere Corona-Isolierungsmaßnahmen diskutiert – vor allem nach etwaigen Lockerungen der bestehenden Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Die Apps sollen ihre Benutzer warnen, wenn sie Kontakt zu Infizierten hatten.

Einzelhandel: Osterkäufe nicht auf Gründonnerstag oder Karsamstag legen

Der ohnehin am Limit arbeitende Lebensmittelhandel in Deutschland befürchtet einen Osteransturm der Kunden. Ostern sei eines der wichtigsten Feste in Deutschland. Traditionell werde davor viel eingekauft, sagte der Sprecher des Handelsverbandes Lebensmittel, Christian Böttcher. Das Problem: In diesem Jahr dürften die Einkäufe wegen der überall in Deutschland geltenden Zugangs- und Abstandsregelungen in den Märkten erheblich behindert werden. Große Handelsunternehmen appellierten deshalb bereits an die Kunden, die Ostereinkäufe möglichst nicht nur auf den Gründonnerstag und den Karsamstag zu legen, sondern die Einkäufe besser frühzeitig zu erledigen.

Zwei Berliner Kläger dürfen trotz des vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin verhängten Einreisestopps zur Eindämmung der Corona-Ansteckungsgefahr zu ihren Zweitwohnsitzen dort reisen. Diese Entscheidung veröffentlichte das Potsdamer Verwaltungsgericht am Mittwoch (VG Potsdam, Beschlüsse vom 31. März 2020 – VG 6 L 302/20 und VG 6 L 308/20). Der Landkreis hatte erst vergangene Woche das Einreiseverbot als einzige Kommune in Brandenburg erlassen. Auch in Zeiten der Krise müsse sich der Staat an Recht und Gesetz halten und die Grundrechte, einschließlich der Freizügigkeit, achten, kommentierte Rechtsanwalt Marc Wesser als Vertreter der Kläger die Beschlüsse.