„Haltet durch“: Enkel grüßen Omi und Opa

Henrike Fabienke (22) aus Oberschöneweide sendet liebe Grüße mit roten Herzchen an ihre Großeltern Doris und Karl Fabienke in Lankwitz, die sie derzeit nicht besuchen kann.

Herzensgrüße: Jakob (2, M.) mit seinen Eltern Jenny und Jonas Eicher aus Schöneberg sowie Anni (5, l.) und Theo (1) mit den Eltern Alexandra und Martin Eicher aus Baden in der Nähe von Wien vermissen ihre Oma Babette und Opa Norbert in Gatow. Über die Morgenpost-Aktion schicken sie die Botschaft an die Großeltern.

Berlin. Viele Großeltern können in diesen Tagen ihre Kinder und Enkel nicht sehen. Die Gefahr, sich mit dem Coronavirus anzustecken, ist noch sehr groß – gerade für Menschen über 70 Jahre oder mit Vorerkrankungen. Deshalb haben sich viele Ältere in häusliche Quarantäne begeben und verlassen die Wohnung nicht mehr. Sie verzichten in dieser schwierigen Zeit auch auf Treffen mit den Familien, mag die Sehnsucht noch so groß sein.