Senat setzt bei Dienstreisen im Inland auf die Bahn

Wegen der Corona-Krise steht der Flugverkehr aktuell so gut wie still. Wer kann, arbeitet im Homeoffice. Der Senat will, dass Landesmitarbeiter auch nach Ende der Krise am Boden bleiben und die Berliner Airports beruflich meiden. Bei Dienstreisen innerhalb Deutschlands sollen sie künftig auf Flüge verzichten und stattdessen die Bahn nutzen. Das teilte die Senatsfinanzverwaltung am Mittwoch mit. Umweltbezogene Aspekte würden demnach bei der Erstattung grundsätzlich berücksichtigt, hieß es. Auch wenn die Kosten der Reise dadurch stiegen, etwa weil die Fahrt mit dem Zug teurer sei, oder zusätzliche Übernachtungen und Tagesgelder nötig würden.

Finanzsenator sieht wichtigen Beitrag zum Klimaschutz Der Verzicht auf Flüge im Inland, zu dem man derzeit aufgrund der Corona-Krise gezwungen sei, stelle einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz dar, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD). „Ob Schadstoffe oder Lärm, wir reduzieren mit dem künftigen Umstieg auf die Bahn bei Dienstreisen in Deutschland massiv die Emissionen." Die Bahn sei schneller geworden. Zudem gebe es „positive Preisentwicklungen" auf der Schiene, nicht zuletzt durch die verringerte Steuer auf Bahntickets im Klimapaket der Bundesregierung. „Dass wir die organisatorischen Herausforderungen nicht scheuen, unterstreicht unsere ernsthaften umwelt- und klimapolitischen Ambitionen", so Kollatz. „Ich bin daher zuversichtlich, dass dieser Empfehlung des Dienstrechtsreferats in den jeweiligen Dienststellen gefolgt wird." Eine Pflicht ist die Regelung nicht. Vorgaben, nach denen für Dienstreisen im Inland künftig nur noch die Bahn als Verkehrsmittel genutzt werden sollten, existierten nicht, betonte die Finanzverwaltung. Die Entscheidungshoheit über die Wahl des Verkehrsmittels läge bei den Dienststellen. Diese würden künftig jedoch umweltbezogene Aspekte berücksichtigen, hieß es. Dadurch entfiele die Prüfung des Wirtschaftlichkeitsgebots. Aufgrund dessen erstattete die Dienststelle die Reisekosten bislang nur in Höhe des günstigsten Verkehrsmittels für die Strecke. Für eine Bahnfahrt mussten Beschäftigte dementsprechend im Vergleich zu preiswerten Flugtickets selbst draufzahlen. Auch ökonomische Faktoren wie ein Arbeitszeitgewinn spielten eine Rolle. 2019 fanden 54 Prozent aller Dienstreisen der Berliner Verwaltung innerhalb Deutschlands statt, geht aus einer Auflistung der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz auf Anfrage der Grünen-Abgeordneten Harald Moritz und Georg Kössler hervor. Einzelne Senatsverwaltungen halten ihre Mitarbeiter schon jetzt an, auf das Flugzeug weitestgehend zu verzichten. Dazu zählen die Senatsverwaltungen für Verkehr, Stadtentwicklung, Justiz und Finanzen.