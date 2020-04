Landwirte können ab Donnerstag Agrarförderung beantragen

Potsdam. Landwirte in Brandenburg können ab Donnerstag (2. April) Agrarförderung beantragen. Die Anträge können bis zum 15. Mail auf der Seite www.agrarantrag-bb.de gestellt werden, wie das Landwirtschaftsministerium am Mittwoch mitteilte. Die Agrarbeihilfen sollen bis zum Jahresende bei den Betrieben ankommen.

Die EU-Agrarhilfen sind an die Flächen der Landwirte gekoppelt und werden unabhängig von der Produktionsleistung gezahlt. Damit sollen Leistungen der Landwirtschaft entlohnt werden, die dem Allgemeinwohl dienen und nicht über den Markt honoriert werden.

Die im weltweiten Vergleich besonders hohen EU-Standards in den Bereichen Umwelt-, Tier- und Verbraucherschutz sollen so ausgeglichen werden. Im vergangenen Jahr zahlte das Ministerium nach eigenen Angaben Direkthilfen in Höhe von knapp 350 Millionen Euro aus.