CDU-Fraktion will strengere Regelungen für Altenheime

Berlin. Die Berliner CDU-Fraktion regt strengere Regelungen für Alten- und Pflegeheime an. "Der Senat muss die Frage beantworten, warum er das Besuchsrecht in Alten- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern nicht untersagt, warum es immer noch keine ausreichende Versorgung mit Schutzausrüstung für Pfleger gibt?", sagte deren gesundheitspolitischer Sprecher Tim-Christopher Zeelen am Mittwoch. Gerade Altenheime müssten vor dem Coronavirus geschützt werden.

"Die Kontaktsperre des Senats hat hier zur Verunsicherung vieler Betreiber geführt, viele haben mittlerweile Besuchsverbote erlassen", so Zeelen weiter. Eine einheitliche Regelung sei nicht in Sicht. "Wir wissen um die Bedeutung sozialer Kontakte der Heimbewohner. Uns sind allerdings auch die Risiken bewusst, die wir eingrenzen müssen", so der CDU-Abgeordnete. "Wir schlagen daher vor, die Einrichtungen mit Plexiglasscheiben und digitalen Medien soweit auszustatten, dass auch regelmäßige Videogespräche so lange möglich sind, bis sinkende Infektionszahlen eine Lockerung der Kontaktsperre möglich machen."

Nach der aktuell geltenden Verordnung sind Besuche in Pflegeheimen in engen Grenzen erlaubt: Wer im Pflegeheim lebt, darf einmal am Tag von einer einzelnen Person Besuch bekommen, die nach einer Stunde wieder gehen muss. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nicht unter den Besuchern sein und auch keine Menschen mit Atemwegsinfektion.