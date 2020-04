Beschäftigte des Landes Berlin sollen weniger fliegen

Berlin. Beschäftigte des Landes Berlin sollen künftig bei Dienstreisen in Deutschland nach Möglichkeit auf Flüge verzichten und lieber Bahn fahren. Das teilte die Senatsverwaltung für Finanzen am Mittwoch mit. Das gelte auch dann, wenn dadurch höhere Reisekosten für die Fahrt, Übernachtung oder zusätzliches Tagegeld entstehen. Berlin setze damit ein deutliches Zeichen für mehr Umwelt- und Klimaschutz.

Der Verzicht auf Flüge im Inland sei ein wichtiger Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz, so Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD). "Wir reduzieren mit dem künftigen Umstieg auf die Bahn bei Dienstreisen in Deutschland massiv die Emissionen." Dabei handelt es sich um eine Empfehlung. Es gebe keine Vorgaben, für Dienstreisen im Inland künftig nur noch die Bahn zu nutzen, so die Senatsverwaltung. Die Entscheidungshoheit über die Wahl des Verkehrsmittels liege bei den Dienstbehörden.