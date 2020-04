Hetty Berg übernimmt Jüdisches Museum Berlin

Berlin. Nach Querelen um den früheren Direktor Peter Schäfer hat das Jüdische Museum Berlin eine neue Leitung. Die niederländische Kuratorin und Museumsmanagerin Hetty Berg trat am Mittwoch - 1. April - ihren Posten als Direktorin des Museums zur deutsch-jüdischen Geschichte an. Wegen der Corona-Krise wird sie in den kommenden Tagen zunächst von zu Hause aus arbeiten, wie es im Museum hieß. "Das jüdische Leben ist im Wandel - eine neue Generation mit unterschiedlichen Hintergründen und einer Menge Ideen tritt hervor. Als Ort der Begegnung und des Austauschs soll das Jüdische Museum Berlin diesen vielfältigen Perspektiven Raum geben", kündigte die 58-Jährige zum Arbeitsstart an.

