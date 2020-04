Woidke sagt größtmögliche Hilfe für die Wirtschaft zu

Potsdam. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat massive Hilfe für die Wirtschaft in der Corona-Krise zugesagt, um einen Zusammenbruch zu verhindern. "Ich kann nicht versprechen, dass wir wirklich jeden Arbeitsplatz erhalten können", sagte Woidke am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Potsdamer Landtag. "Aber ich kann versprechen, dass ich und diese Regierung um jeden Arbeitsplatz, jede einzelne wirtschaftliche Existenz kämpfen werden." Der geplante Rettungsschirm von zwei Milliarden Euro sei notwendig. Denn: "Ich will nie wieder einen Zusammenbruch erleben der Wirtschaftsstrukturen wie Anfang der 90er Jahre." Für das Soforthilfeprogramm für kleine Unternehmen seien bei der Investitionsbank bis Dienstagabend rund 49 000 Anträge eingegangen.

