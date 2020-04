Woidke fordert in Corona-Krise: Leben retten!

Potsdam. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat eindringlich an alle appelliert, die Kontakte zum Schutz vor dem Coronavirus einzuschränken. "Die Botschaft sollte mittlerweile bei jedem und bei jeder angekommen sein: Abstand halten heißt Leben retten", sagte Woidke in einer Regierungserklärung am Mittwoch im Landtag. Eines wolle er "den wenigen Ignoranten" sagen, die sich nicht an die Regeln hielten: "Sie gefährden Menschenleben - und zwar nicht nur Ihr eigenes, sondern auch das Leben von anderen! (...) Das geht gar nicht." Er rief zu Besonnenheit auf. Die Besorgnis bei vielen sei groß, es gebe aber Hoffnung. Die Infektionszahlen vervielfachten sich nicht mehr so schnell wie vor wenigen Tagen.

