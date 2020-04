Corona-Krise: Berliner Jugendclubs rufen Politik um Hilfe

Berlin. Viele Mitarbeiter in der Jugendarbeit sind freiberuflich beschäftigt, Vollzeitstellen rar. Die Corona-Krise erschwert die Lage für zahlreiche Kinder- und Jugendhäuser zusätzlich. Nun hat die Landesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendarbeit Berlin einen Brief an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) verfasst, um auf die prekäre Situation in den Jugendclubs aufmerksam zu machen.

Am drängendsten ist das Problem der Finanzierung. In Berlin gelte das Kosten- und Leistungs-Rechnungs-Prinzip. „Das Jugendamt schließt Verträge mit den Clubs und lässt sich vorlegen, welche Projekte diese durchführen wollen", erklärt Jennifer Hübner, die viele Jahre in der Jugendarbeit tätig war und an der Alice-Salomon-Hochschule in Sozialer Arbeit promoviert. Für diese Projekte werden dann Gelder genehmigt. „Können Projekte nicht durchgeführt werden – was auch bei Krankheit passieren kann –, müssen die Clubs die genehmigten Gelder in der Regel zurückzahlen", sagt sie. Doch wie gehen die Verantwortlichen damit um, wenn die Clubs für Wochen schließen? Bislang gibt es dafür keine bezirksübergreifende Regelung. „Es kann nicht sein, dass die Jugendhäuser wegen der Corona-Epidemie hohe Summen zurückzahlen müssen", so Hübner. Jugendclubs in Berlin: Digital geht die Arbeit weiter Denn trotz geschlossener Türen arbeiten die Clubs weiter. Berlinweit werde nun digital Jugendarbeit geleistet, sagt Hübner. „Angeboten werden online zum Beispiel Zeichen- und Kochkurse, wir reden per Videochat mit den Kindern und gehen auf Instagram live." Konkret passiere das mit digital nachgebauten Jugendclubs: So können sich die Jugendlichen zu Hause durch die Räume klicken und verschiedene Angebote wahrnehmen. Mit der digitalen Ausstattung stoße man jedoch an Grenzen, sagt Hübner. Schon Diensttelefone seien Mangelware. „Oft werden private Geräte der Mitarbeiter genutzt." Datenschutzrechtlich sei das jedoch mehr als fraglich. „Die Kinder und Jugendlichen haben schließlich ein Recht darauf, dass wir ihre Daten sensibel behandeln." Die Landesarbeitsgemeinschaft fordert, Clubs schnell mit digitalen Geräten auszustatten. Bisher nehmen die Jugendlichen die digitalen Angebote flächendeckend gut wahr. Jennifer Hübner sieht die Krise auch als Chance: Kollegen helfen sich gegenseitig, ältere Mitarbeiter würden im Schnellkurs digital geschult. Das sei schön, aber letztlich eine „Aktion von unten". Unterstützung durch die Politik sei dringend geboten. Jugendarbeit müsse schnell digitaler werden. Schließlich spiele sich die Lebenswirklichkeit vieler Jugendlicher heute großteils online ab.