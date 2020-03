Große Nachfrage: Hilfen könnten aufgestockt werden

Berlin. Berlin hat in den ersten drei Tagen 83.000 Anträge von Klein- und Kleinstunternehmen auf Corona-Soforthilfe bewilligt. Das sagte Finanzsenator Matthias Kollatz am Dienstag nach der Senatssitzung. Kollatz wies Kritik an der Umsetzung der Berliner Förderprogramme zurück. „Im Vergleich zu den anderen Bundesländern bietet kein Land mehr Geld für Kleinunternehmen“, sagte Kollatz. „Kein Land setzt die Programme schneller um.“ Im Gegensatz zu anderen Bundesländern könne in Berlin zudem nach drei und sechs Monaten erneut Geld beantragt werden.

Nach Angaben von Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) wurden im Rahmen des Soforthilfeprogramms allein am Dienstag 150 Millionen Euro Hilfsgelder genehmigt. Insgesamt sind bereits 500 Millionen Euro an Zuschüssen gezahlt worden, dazu kommen noch bis zu 350 Millionen Euro Kredite als Liquiditätshilfe für in Schieflage geratene Unternehmen. Die Investitionsbank bearbeite derzeit 6000 Anträge pro Stunde – „und das für ein Programm, von dem wir vor einer Woche noch gar nicht wussten, dass es das geben wird“, sagte Pop. Der Senat wies vor diesem Hintergrund Kritik an dem Antragsverfahren und der Umsetzung zurück. „Übertriebene Häme ist nicht angebracht“, sagte Kollatz.

"Wir haben einen Zuspruch, den es so noch nie gegeben hat"

Der Finanzsenator arbeitet derzeit an einem Nachtragshaushalt, der dem Parlament in der kommenden Woche vorgelegt wird. Nach der Steuerschätzung und der Konjunkturprognose im Mai soll dann ein zweiter Nachtragshaushalt beschlossen werden. Dann zeichne sich genauer ab, welche finanziellen Spielräume noch bestehen, sagte Kollatz. Geplant ist, das derzeit bis zu 600 Millionen Euro umfassende Hilfsprogramm für die Wirtschaft auf bis zu eine Milliarde Euro zu erweitern, da es deutlich mehr Anträge auf Finanzhilfen gebe, als vermutet.

„Wir erleben einen Zuspruch, den es so noch nicht gegeben hat“, sagte Kollatz. Die Berliner Hilfsprogramme richten sich vor allem an kleinere- und Kleinstunternehmen, von denen es in der Stadt mehr als in anderen Bundesländern gibt. Nach Angaben der Finanzverwaltung gibt es rund 200.000 derartige Soloselbstständige und Mini-Firmen. „Die Krise stellt viele vor existenzielle Sorgen“, sagte Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Vor allem die Kunstszene leide unter den beschlossenen Einschränkungen. „Wir haben teilweise Lösungen gefunden, arbeiten aber weiter an geeigneten Förderinstrumenten“, sagte Lederer.

Diskussion über weitere Fördermöglichkeiten

So habe die Kulturverwaltung die bürokratischen Hürden für bestimmte Projektförderungen abgesenkt. So könnten zum Beispiel bei Absagen von Veranstaltungen die bereits angefallenen Kosten als zuwendungsfähige Ausgabe anerkannt werden, teilte die Behörde mit. Das gleiche gelte für ausfallbedingte Mehrkosten wie Hotel-Stornierungen. Auch Ausfallhonorare in Höhe von 60 Prozent dürften gezahlt werden, sofern der Stichtag 15. März berücksichtigt werde.

Am Donnerstag wird das Berliner Abgeordnetenhaus über weitere Fördermöglichkeiten diskutieren. Dabei wird es auch um die Frage gehen, ob den landeseigenen Unternehmen mehr Geld zur Überbrückung der Krise zur Verfügung gestellt werden kann. Zunächst müssten sie aber sehen, wie sie selbst ihre Kosten senken können, sagte Finanzsenator Kollatz. Überall da, wo es ginge, solle zunächst Kurzarbeit beantragt werden.

