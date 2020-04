Coronavirus: Keine Details mehr zu Sterbefällen in Berlin

Berlin. Viele Menschen in der Hauptstadt verfolgen aufmerksam, wie sich die Zahlen der bestätigten Corona-Erkrankungen entwickeln. Schließlich bietet diese Statistik, die die Senatsverwaltung für Gesundheit seit genau einem Monat täglich veröffentlicht, die Basis für die Aussage, ob die bisher ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie greifen, verstärkt werden müssen oder gelockert werden können. Doch wer die Zahlen genau anschaut, stellt fest, dass Daten, die zu Beginn der Krise noch veröffentlicht wurden, inzwischen fehlen. Dies betrifft insbesondere die Angaben zu den Sterbefällen.

So machte die Verwaltung von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) vor 13 Tagen noch detaillierte Angaben zum ersten mit dem neuen Coronavirus infizierten Patienten, der in Berlin verstorben ist. „Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 95-jährigen Mann mit schweren Grunderkrankungen“, hieß es damals aus der Verwaltung. Auch fünf Tage später, am 23. März, übermittelte die Verwaltung noch im Falle des vierten Todesfalles, bei dem Verstorbenen „handelt sich um einen 83-jährigen Mann mit Vorerkrankungen“.

Inzwischen zählt Berlin 15 Tote – doch weder erfahren die Berliner nun, wie alt die mit Covid-19 infizierten Patienten waren, auch ihr Geschlecht sowie die Angabe, ob es Vorerkrankungen gab, fehlen. Mit mangelnder Transparenz oder gar der Unterdrückung von relevanten Informationen habe dies aber nichts zu tun, versichert Moritz Quiske, Sprecher der Gesundheitssenatorin. „Die veränderte Darstellung der Statistik basiert auf wissenschaftlichen Gründen“, so der Sprecher. Die Verwaltung sei darum bemüht, von Einzelfällen weg hin zu einer Gesamtbeurteilung zu kommen. Diese sei wesentlich aussagekräftiger für den Verlauf der Epidemie. „Einzelschicksale sind zwar fürchterlich, aber haben letztlich wenig Aussagekraft“, begründet Quiske. Auch in Absprache mit dem Robert-Koch-Institut (RKI) sei man deshalb dazu übergegangen, auf entsprechende Angaben zu verzichten.

Datenschützer warnen vor detaillierten Angaben

Zudem seien im Verlauf der Darstellung auch datenschutzrechtliche Bedenken aufgekommen. „Datenschützer haben uns nachdrücklich darauf hingewiesen, dass Informationen wie die Meldung des Bezirks, des Alters, Geschlechts und der Vorerkrankungen durchaus zur Identifizierung der tatsächlichen Person beitragen kann.“ In der Konsequenz hieß es dann am vergangenen Donnerstag nur noch: „Acht Personen sind bislang am neuartigen Coronavirus verstorben.“

Inzwischen jedoch hat sich auch dieses wieder geändert, seit Montag dieser Woche wird nun immerhin der sogenannte Altersmedian mitgeteilt, also das rechnerische Mittel aus dem Alter aller Patienten, die mit dem Virus infiziert waren und gestorben sind. 15 an dem neuartigen Coronavirus erkrankte Patienten seien bislang verstorben. „Der Altersmedian der Verstorbenen beträgt 81,5 Jahre“, heißt es etwa in der Veröffentlichung vom gestrigen Dienstag.

Nach Prüfung, so der Sprecher der Gesundheitssenatorin weiter, habe man sich nun auch entschieden, eine Alterskohorte auszuweisen – so, wie man dies auch bei der Veröffentlichung der positiv getesteten Fälle mache. Dann könnten Interessierte zumindest nachvollziehen, wie viele der Verstorbenen älter als 80 Jahre oder beispielsweise jünger als vier Jahre waren.

Seit dem Wochenende werden auch die Genesenen aufgelistet

Ob die Patienten Vorerkrankungen gehabt haben oder nicht, werde man unter anderem auch deshalb nicht mehr aufführen, weil das Robert-Koch-Institut darauf hingewiesen habe, dass nicht immer zweifelsfrei festgestellt werden könne, woran der Patient nun gestorben sei, an seiner Vorerkrankung oder eben am Coronavirus, ergänzt Quiske.

Die Senatsverwaltung für Gesundheit verweist jedoch darauf, dass es seit dem vergangenen Wochenende auch zusätzliche Informationen gibt: „Seit wenigen Tagen veröffentlichen wir auch, wie sich die Zahl der Berliner, die von einer Corona-Erkrankung wieder genesen sind, entwickelt“, sagt Quiske. Die Berliner Morgenpost hat diese Information in ihrer täglichen, ganzseitigen Überblicksgrafik „Corona in Berlin“ auch bereits aufgenommen.

„An diesen Zahlen sieht man, dass wir keine Zahlen zurückhalten, auch wenn diese hoffentlich niemanden dazu verführen, jetzt locker zu lassen im Bemühen, weitere Ansteckungen zu vermeiden“, sagt Quiske. Die Zahlen geben schließlich auch Anlass „für einen Anflug von Hoffnung“. Denn von den bis Dienstag registrierten positiv getesteten 2777 Berlinern sind 1191 inzwischen wieder gesund. Das sind fast 43 Prozent.

