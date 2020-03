Regierung will Soforthilfen auch für Landwirtschaft

Potsdam. Im Brandenburger Agrarministerium wird derzeit eine Förderrichtlinie für die Soforthilfe für kleine und mittlere Betriebe in der Corona-Krise erarbeitet. Sie soll bis zum Wochenende vorliegen und nicht nur für Kleinstbetriebe mit bis zu 10 Mitarbeitern gelten, so wie es das Programm des Bundes vorsehe, betonte Agrarminister Axel Vogel (Bündnis 90/Grüne) am Mittwoch in einer Mitteilung. Auch kleinen und mittleren Unternehmen sollen Hilfen gewährt werden, die nicht zurückgezahlt werden müssten. "Landwirte, Gemüsebauern und Tierhalter haben wir als systemrelevant anerkannt", betonte er.

Die Fördersätze werden in Anlehnung an die Richtlinie des Wirtschaftsministeriums für gewerbliche Unternehmen gestaffelt. Das Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung wird die Anträge nach den Angaben bearbeiten. In den Genuss der Hilfen könnten auch Fischereibetriebe, Waldbesitzer und Unternehmen der Be- und Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte kommen.

Saisonarbeitskräfte, die bereits im Land sind, um jetzt in der Spargelernte und danach beim Erdbeerpflücken zu helfen, können den Angaben nach statt bisher 70 nun 115 Tage sozialversicherungsfrei in Brandenburg arbeiten. Die Regelung gelte bis 31. Oktober 2020, hieß es.