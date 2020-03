BVG stellt mehrere Buslinien ein, Kritik vom Fahrgastverband

Berlin. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben wegen der anhaltenden Corona-Krise ihren Busbetrieb weiter reduziert. So wurden die Linien X36, X49, 218, 291 und 380 vorläufig eingestellt, wie die BVG auf ihrer Internetseite mitteilte. Alle betroffenen Stationen würden von anderen Verbindungen bedient – außer den Haltestellen auf der Linie 218. Die dort eingesetzten, historischen Traditionsbusse führen statt durch den Grunewald nun auf der Strecke der Linie 181 zwischen Steglitz und Britz. In der aktuellen Situation müsse man das Verkehrsangebot „äußerst sorgsam planen“, teilte die BVG mit.

Noch stärker im Fokus der Debatte steht aber weiterhin der U-Bahnbetrieb. Seit dem 23. März gelten reduzierte Fahrpläne im Berliner Untergrund. Einige Berliner empfinden die Fahrt seitdem als Mutprobe. Zwar findet sich in den meist im 10-Minuten-Takt fahrenden U-Bahnen gerade immer problemlos ein Sitzplatz. Der Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen kann im Berufsverkehr hingegen nicht immer eingehalten werden. In manchen Bahnen sitzen Fahrgäste trotz des grassierenden Coronavirus noch immer Platz an Platz. Nach anhaltender Kritik wurde der Betrieb vieler U-Bahnlinien zuletzt verstärkt.

Igeb: Fahrpläne nicht ausreichend

Trotzdem sind für den Berliner Fahrgastverband Igeb die aktuellen Zustände nicht zumutbar. „Wenn wir zwei Wochen nach Ankündigung der Notfallfahrpläne immer noch überfüllte U-Bahnzüge haben, bin ich erschüttert“, sagte der stellvertretende Vorsitzende Jens Wieseke. Die Einführung der reduzierten Fahrpläne sei überhastet geschehen. Nun werde „kläglich nachgesteuert“. Die Fahrpläne seien weiterhin nicht ausreichend.

Vorwürfe machte Wieseke auch dem Senat. Zwar mache Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) in der Krise Autospuren kurzerhand zu Radwegen. Der öffentliche Nahverkehr gerate dabei jedoch aus dem Blick. „Ich kann einer Kollegin, die in Hellersdorf wohnt, nicht sagen, du fährst jetzt mit dem Fahrrad nach Schöneberg.“ Dies treffe gerade Geringverdiener ohne eigenes Auto. „Unser Ziel ist, auch in der jetzigen Situation ein stabiles und verlässliches ÖPNV-Angebot sicherzustellen“, erklärte eine Sprecherin der Senatsverkehrsverwaltung auf Anfrage. Das Hauptaugenmerk liege darauf, auch im Berufsverkehr genug Kapazitäten anzubieten, sodass Fahrgäste den empfohlenen Mindestabstand von 1,50 Metern zueinander einhalten könnten.

Damit dies gelinge, täten die Verkehrsbetriebe ihr Möglichstes, erklärte BVG-Sprecherin Petra Nelken. Sie wies die Kritik des Fahrgastverbands entschieden zurück. „Wir sind heute Morgen 200 zusätzliche Fahrten im Berufsverkehr gefahren.“ Allein auf der Linie U9 hätten 40 Verstärkerfahrten zwischen 6 und 9 Uhr den 10-Minutentakt unterstützt. „Damit sind wir in dieser Zeit im Prinzip wieder beim alten Fahrplan.“

Krankenstand doppelt so hoch wie im Jahresschnitt

Auch nachmittags würden 100 Verstärkerfahrten im U-Bahnnetz angeboten, verteilt auf die besonders nachgefragten Linien U2, U5 bis U9. Die BVG befördere aktuell 75 Prozent Fahrgäste weniger. Den Betrieb habe man hingegen nur um 13 Prozent eingeschränkt. Mehr Leistung sei aktuell nicht möglich, gestand Nelken. „Wir bringen alles, was wir haben, auf die Strecke.“

Denn auch die BVG kämpfe aktuell mit Kapazitätsproblemen, wegen der Corona-Pandemie. Der Krankenstand in der Belegschaft liege mit aktuell bis zu 25 Prozent doppelt so hoch wie im Jahresschnitt. „Alle Fahrer, die wir haben, sind heute gefahren“, sagte Nelken. Würde der Betrieb erhöht, würden Personal und Material unnötig verschlissen. Die Menschen, so die BVG-Sprecherin, hätten in der Krise vergessen, dass es im Berufsverkehr keine leeren Züge gebe. Einen Mindestabstand könne die BVG da nicht garantieren. „Wer 1,50 Meter Abstand haben will, der muss später fahren.“

