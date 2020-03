Unions Parensen: "Karriereende ist kein Thema für mich"

Berlin. Michael Parensen vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin denkt trotz seines auslaufenden Vertrages zum 30. Juni noch nicht an seinen Rücktritt. "Karriereende ist kein Thema für mich. Ich will weiter Fußballspielen", sagte der 33 Jahre alte Verteidiger in einer Skype-Schalte mit Journalisten am Dienstag. Es fehle ihm jeden Tag sehr, nicht zum Training ins Stadion fahren zu können. "Das ist das beste Indiz dafür, dass ich weiterspielen will."

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie ruht der gemeinsame Trainingsbetrieb beim Aufsteiger bis mindestens zum 6. April. Vor allem für den Kopf sei es nicht einfach, mit der aktuellen Situation umzugehen, gab Parensen zu. Denn keiner wisse, wann die Saison genau weitergehe. "Du musst dir künstlich einen Zeitpunkt schaffen, auf den du hinarbeitest."

Ablenkung habe der Familienvater zuhause zumindest genug. "Lang ausschlafen ist nicht", sagte er. Dadurch, dass die Kinder zuhause seien, habe er den ganzen Tag Action. "Ich bin abends genau so platt wie wenn ich normal trainieren würde", sagte Parensen.

Der Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga und der 2. Liga bleibt wegen der Corona-Pandemie bis mindestens zum 30. April ausgesetzt. Die Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga stimmte am Dienstag einem entsprechenden Antrag des DFL-Präsidiums zu. Ob der Spielbetrieb im Mai fortgesetzt werden kann, ist allerdings offen.