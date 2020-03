Krankheiten Gesundheitsverwaltung: Mehr Corona-Tests in Berlin möglich

Berlin hat die Kapazität für Tests auf das neue Coronavirus nach Angaben der Gesundheitsverwaltung im Vergleich zur Vorwoche mehr als verdoppelt. Aktuell seien 8150 Tests pro Tag möglich, sagte Sprecher Moritz Quiske am Dienstag. Es werde in zehn Laboren getestet. Der Reinickendorfer Amtsarzt Patrick Larscheid hatte am Wochenende kritisiert, dass die offiziellen Berliner Fallzahlen unterschätzt seien. Denn der Bedarf liege höher als es Testkapazität gebe.